Немецкие журналисты предсказали, каким будет «совместное будущее» Европы и США

Берлин, 19 февраля. Отношения США и Европы будут состоять из меньшего числа угроз и большего количества правил, считают журналисты из Германии.

Авторы Der Tagesspiegel рассказали, как будет складываться «совместное будущее» американцев и европейцев при президенте США Джо Байдене. По их мнению, новому руководителю сначала придется заняться внутренними проблемами, такими как коронавирус и раскол общества.

В Европе между тем ждут, что США начнут «спасать мир». Американская сторона, напротив, хочет «дееспособности» Европы, в особенности, Германии, полагают аналитики. ЕС при Байдене придется взять на себя большую ответственность, например, в обеспечении обороны, рассуждает газета.

Журналисты пришли к выводу, что американцы будут меньше угрожать, однако торговые конфликты никуда не исчезнут. В них входит и вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2».

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее объяснила, почему Вашингтон не включит немецкие компании в список санкций против «СП-2». Эксперт напомнила, как канцлер ФРГ Ангела Меркель год назад пригрозила экс-президенту США Дональду Трампу разрывом отношений.