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Экономика

Россия может получить 33 млрд долларов благодаря ситуации на нефтяном рынке

Москва, 19 февраля. Ряд факторов может помочь Российской Федерации получить 33 миллиарда долларов в качестве дополнительных средств, считают в инвестиционной компании Sova Capital.

Появление этих денег возможно на фоне роста стоимости нефти на рынке и волатильности российской нацвалюты, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Благодаря росту цен на черное золото в 2021 году, РФ получает за баррель Brent примерно такую же прибыль, которую отмечали в середине 2019 года, передает издание. Если цена нефти останется на высоком уровне, это позволит российскому бюджету дополнительно рассчитывать на 2,3% от внутреннего валового продукта (ВВП), добавили в агентстве.

«Очень важно стимулировать бизнес и потребителей, чьи располагаемые доходы упали в прошлом году», — заявил экономист Sova Capital Артем Заигрин.

Вырученные средства можно направить на социальные нужды России, советуют эксперты. К тому же пока рано обсуждать изменение объемов расходов властей страны: цены на нефть непредсказуемы.

Экономисты предположили, что стоимость Brent может перевалить за 70 долларов за баррель. Тенденция ожидается во втором полугодии 2021 года, считает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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