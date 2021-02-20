Названы песни, которые ассоциируются у россиян с 23 февраля

Москва, 20 февраля. Накануне Дня защитника Отечества и длинных февральских выходных аудиосервис «СберЗвук» провел опрос и узнал, какая песня ассоциируется у россиян с 23 февраля. Большинство жителей России назвали военно-патриотическую песню «Вечный огонь» (другое название — «От героев былых времен»), написанную Рафаилом Хозаком на стихи Евгения Аграновича специально для кинофильма «Офицеры».

Подходящими песнями для грядущего праздника жители России также назвали «Идет солдат по городу» ВИА «Пламя», «Офицеров» Олега Газманова, «Комбата» группы «Любэ», «Солдата» группы «5'nizza», а также «Границу» Леонида Агутина и «Отпетых мошенников».

Среди более романтичного репертуара россияне выбрали «Любите, девушки» группы «Браво», а также песни «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой и «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой.

Ранее «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные в России подарки от дам на 23 февраля.