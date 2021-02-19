Власти Украины усилят карантин в западных областях из-за вспышки COVID-19

Киев, 19 февраля. Карантин в западных областях Украины усилят ввиду роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров страны.

Государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ужесточить карантин в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В этих регионах наблюдается увеличение числа заразившихся COVID-19.

Кроме того, планируется усилить контроль за соблюдением карантина, а также повысить способность медицинской системы оказывать помощь большему количеству пациентов. При этом местные власти могут принимать отдельные решения о введении ограничительных мер касательно посещения учебных заведений, работы общепита и контроля въезда и выезда из населенных пунктов.

Жители Украины тем временем не хотят ждать начала вакцинации в стране и едут за прививкой от коронавируса в Россию. Спрос на отечественный препарат «Спутник V» среди иностранцев оказался крайне высоким.