«Величайшая ошибка в истории страны и мира»: Онищенко о роли Горбачева в развале СССР

Девяностолетний юбилей 2 марта 2021 года отмечает Михаил Сергеевич Горбачев, который уже стал самым долгоживущим правителем за всю историю России. Именно при Горбачеве прекратил свое существование Советский Союз, в чем его многие обвиняют. Сегодня трудно сказать, кого у Горбачева больше — поклонников или ненавистников. Подробнее о политической биографии последнего генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президент СССР, лауреата Нобелевской премии мира читайте в материале ФАН.

Юбилей Горбачева — повод поздравить самого юбиляра, однако даже в такой день не стоит отказываться от критического осмысления того, что он сделал со страной, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«С именем Михаила Сергеевича Горбачева, без сомнения, связаны очень серьезные исторические перемены в стране и в мире. Но перемены эти носили трагический характер, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Горбачев пришел к власти, когда в нашей стране действительно назрела необходимость в переменах. Уже нельзя было, не меняя подхода, компенсировать негативные последствия предыдущих ошибок, в первую очередь в экономике. Именно тогда в нашу жизнь ворвались слова «гласность» и «перестройка», произошли серьезные кадровые перемены. Все это было созвучно настроениям в обществе, воспринималось с огромным энтузиазмом. Но, к сожалению, дальше дело не пошло. За всем этим не было продуманных планов. Я уж не говорю о большой стратегической перспективе, но не были продуманы решения хотя бы на один шаг вперед, которые помогли бы обществу избавиться от накопившейся усталости, но при этом вели бы к развитию страны».

Вина в этом в первую очередь лежит на Михаиле Горбачеве, из-за отсутствия необходимого опыта он оказался просто не готов к той роли, которую вынужден был играть, считает Геннадий Онищенко.

«Именно при Горбачеве все в стране было окончательно разбалансировано, поскольку устаревшая система не могла развиваться. Но при этом не было предложено ничего взамен. Это привело к главной трагедии XX века — развалу крупнейшей мировой державы — СССР. По своим последствиям, по потерям экономическим и людским, эта трагедия сопоставима со Второй мировой войной. Причем развал страны произошел именно изнутри: недостатки, которые все видели, вскрывались, но взамен никакой позитивной программы не предлагалось».

По словам Онищенко, Горбачев оказался просто не готов к роли реформатора.

«Да, он незаурядный человек по своим данным, но, став руководителем страны, он оказался к этому не готов. Напомню, его чуть ли в 13 лет его посадили на комбайн, с этого началась его карьера, но в основном она шла по комсомольской линии. У него полностью отсутствовал производственный опыт, он никогда не управлял крупным предприятием. А потом, когда Горбачев стал самым молодым секретарем ЦК КПСС, сложилась уникальная историческая ситуация: все руководители страны стали уходить из жизни один за другим. И Горбачеву выпал шанс применить свои таланты на самом высоком посту. Но, на мой взгляд, талант, который у него, без сомнения, был, сыграл тут отрицательную роль. Считаю, что именно деятельность Горбачева во главе СССР привела к трагическим последствиям из-за того, что он не умел просчитывать последствия, не имел четкого плана действий. Все это привело к трагедии, которую мы пережили».

По мнению Онищенко, помимо развала Советского Союза, к тяжелейшим последствиям деятельности Горбачева следует отнести снижение в России средней продолжительности жизни, убыль населения, рост преступности в «лихие девяностые» и другие негативные факторы, которые с таким трудом пришлось преодолевать.

«Считаю, что избрание Михаила Горбачева на пост главы СССР — это величайшая кадровая ошибка в истории страны и мира. И за эту ошибку всем нам пришлось дорого заплатить», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, в период нахождения Михаила Горбачева во главе страны в Советском Союзе произошли поистине тектонические изменения. Он инициировал масштабную попытку реформирования советской системы, которая получила название «перестройка». Ввел политику гласности, при нем в СССР появилась свобода слова и печати, прошли демократические выборы. Горбачев попытался реформировать социалистическую экономику, но к концу 1980-х годов эти попытки привели к глубокому экономическому кризису. А еще при нем закончилась холодная война, были выведены советские войска из Афганистана, состоялось объединение Германии, а Варшавский военно-политический блок прекратил свое существование.

Горбачев фактически был заложником во время августовского путча в 1991 году, организованном ГКЧП, а после подписания Беловежских соглашений ушел в отставку, посвятив себя общественной и литературной жизни. В октябре прошлого года в столичном Театре Наций состоялась премьера спектакля «Горбачев». Роли Михаила Горбачева и его супруги Раисы Горбачевой сыграли Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Спектакль, который посетил и сам Горбачев, пользуется огромным успехом.