Что стало известно из иска Пригожина к YouTube-каналу «Навальный Live»

Санкт-Петербург, 19 февраля. Процесс по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите достоинства и деловой репутации состоялся 19 февраля в Симоновском районном суде.

Уточняется, что ранее Пригожин подал соответствующий иск к блогеру Алексею Навальному и юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь за оскорбительные высказывания, распространенные на YouTube-канале «Навальный Live».

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что, по словам представителя блогера на суде, «Навальный Live» не имеет никакого отношения к самому основателю ФБК. Помимо этого, представитель заявил, что ему не известно, кто является владельцем канала.

«Из его слов следует понимать, что некая группа лиц, которую он не знает, используя имя Алексея Навального, создает и выпускает видеоматериалы, вводя тем самым в заблуждение подписчиков канала и организуя сбор средств на неизвестные цели. Кроме этого, обращаю внимание, что на запрос, отправленный в местное представительство компании Google, юристы компании «Конкорд» получили ответ, что компания Google не владеет данной информацией и запрос необходимо направить в головную компанию в США», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Петербургский бизнесмен решил предложить свои услуги Google и Навальному и разобраться, что за группа стоит за преступной схемой, которая использовала имя блогера в своих корыстных интересах. Уточняется, что следы этой группы ведут в США.

«Даже предположить страшно, что Навальный мог оказаться попкой-дураком, которого использовали спецслужбы США в качестве говорящей головы и даже не удосужились передать ему права на его «собственный» канал «Навальный Live». Открестились американцы от Навального и бросили его гнить в тюрьме. Нехорошо», — подчеркнул Пригожин.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил определение Черемушкинского районного суда о повторном возврате иска Пригожина к Навальному и стороннику блогера Владимиру Милову.