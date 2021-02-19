Добыча нефти в Техасе возобновилась после перерыва из-за морозов

Остин, 19 февраля. Приостановленная из-за сильных морозов добыча нефти в американском штате Техас начала восстанавливаться.

Нефтедобывающие компании Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil начали задействовать мощности от локальных сетей или генерирующих предприятий для возобновления нефтедобычи на месторождении Eagle Ford, сообщает Bloomberg. Источники издания утверждают, что возобновление производства началось поздно вечером в среду. Несмотря на то, что сложно спрогнозировать конкретные сроки полной нормализации добычи, трейдеры надеются, что большая часть работ возобновится в течение нескольких дней, когда вырастет температура воздуха в штате, и восстановится подача электричества.

Добыча черного золота в США сильно сократилась на фоне аномально морозной погоды — на треть, или на 3,5 млн баррелей в сутки. В крупнейшем нефтяном месторождении страны, в Техасе, она упала на 65%

Котировки на американскую нефть марки WTI с поставкой в апреле в ходе торгов на нью-йоркской бирже NYMEX в пятницу снижались на 1,44% — до 59,65 доллара за баррель.