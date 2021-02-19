Украинскую почту сотрясла очередная провокация из-за русского языка

Киев, 19 февраля. Очередной скандал разгорелся в одном из отделений украинской почты в Кривом Роге. Сотрудница отказалась обслуживать посетителя на украинском языке.

Посетитель попросил работника «Укрпочты» говорить на государственном языке и сделал замечание сотруднице за отсутствие медицинской маски. В ответ девушка вызвала полицию и пожаловалась на мужчину, который снимал ее на видео.

Администрация отделения попыталась выгнать посетителя, но тот остался ждать правоохранительные органы.

«Я говорю, как мне удобно, и никто ни на каком языке не запрещал разговаривать. Я вижу, умные очень (...) ведете себя как быдло», — возмутилась сотрудница.

Мужчина ответил, что ему отказали в оказании услуг, и он не понимает, «кто и что здесь нарушает». Приехавшие на место сотрудники Национальной полиции Украины разрешили конфликт.

Ранее ФАН сообщал, что на Украине начались массовые увольнения русскоязычных граждан. Работы лишились около 300 человек.