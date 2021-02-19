Кувейт на пороге кризиса: как политические междоусобицы завели страну в тупик

Эмир Кувейта шейх Наваф ас-Сабах издал указ о приостановке заседаний парламента на один месяц, начиная с 18 февраля.

Этот шаг последовал за противостоянием между избранным Национальным собранием страны и назначенным правительством, которое привело к отставке кабинета министров в прошлом месяце.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбирается в причинах конфликтов политической верхушки страны и проблемах, возникающих из-за затянувшегося противостояния.

Причина конфликта

В Кувейте сохраняется напряженность между властями и оппозицией из-за задержки формирования нового кабинета министров. Ситуация обострилась в январе: тогда около 30 депутатов из 50 на собрании парламента выразили свое недовольство работой шейха Сабаха аль-Халида ас-Сабаха, занимавшего пост премьера с конца 2019 года. В частности, вопросы вызвал его выбор кандидатов на должности министров. После того, как шейх был повторно назначен на должность 24 января, противостояние продолжилось: по мнению ряда парламентариев ас-Сабах намеренно затягивает консультации с парламентскими блоками по выдвижению кандидатов в новый кабмин.

В конечном итоге эмир воспользовался правом, которое предоставляет ему 106-я статья конституции Кувейта, — отложить сессии парламента при условии, что срок переноса не будет превышать месяц и подобное решение не будет принято повторно. При этом правительство в Кувейте должно быть сформировано в течение двух недель во избежание нового витка противостояния.

История споров между органами власти

Кувейт имеет давнюю историю отставок правительств из-за вражды с парламентом. Так, в 2001 году кабмин был расформирован из-за вотума недоверия министру юстиции. А в 2008 году правительство подало в отставку после того, как несколько министров заявили о невозможности исполнять свои обязанности из-за постоянного вмешательства парламента.

В 2011 году десятки активистов оппозиции, в том числе законодатели, штурмом взяли парламент. Они потребовали отставки премьер-министра шейха Насера аль-Мухаммеда ас-Сабаха, обвиненного в коррупции. Изначально глава кабмина отрицал обвинения, но впоследствии все же покинул свой пост. Эмир осудил действия оппозиции и назвал те события «черной средой». Он также издал королевский указ о роспуске парламента, избранного в 2009 году, и о досрочных выборах.

В 2019 году министр общественных работ и жилищного строительства Дженан Рамадан объявила о своей отставке во время заседания Национального собрания после того, как 10 депутатов подали ей вотум недоверия. Причиной стала неспособность ее ведомства устранить проблемы базовой инфраструктуры, несмотря на масштабный 10-летний план, который включал крупные проекты, направленные на превращение страны в глобальный финансовый центр.

Финансовые проблемы

Одной из главных проблем частой смены органов власти в Кувейте является плохо проработанная экономическая стратегия. В основном это связано с тем, что в руководстве министерства финансов регулярно происходят перестановки.

В 2020 году власти Кувейта приняли решение сократить бюджетные расходы путем реструктуризации фонда заработной платы госслужащих. Они отмечали, что для государственной казны эта статья расходов — одна из самых проблемных. Параллельно с этим ведомство предупредило, что денег для выплаты зарплат бюджетникам начнет не хватать уже в следующем году.

Ситуация с наполнением казны серьезно усугубилась из-за падения продаж топливных ресурсов Кувейта за рубеж. Так, объем экспорта нефти и газа Кувейта к 2020 году снизился почти до половины максимума, зафиксированного в 2014 году. Фактически в бюджете страны уже седьмой год подряд наблюдается дефицит.

В этом вопросе Кувейту не помогли и меры ОПЕК: сокращение добычи нефти восстановило цены на этот ресурс, однако $40, за которые сейчас торгуется баррель черного золота, все еще недостаточная цена. Тем более, что коронавирус и постепенный глобальный переход к возобновляемым источникам энергии угрожают и дальше снижать спрос на топливо.

Каждая из монархий Персидского залива справляется с растущим дефицитом бюджета по-своему. Саудовская Аравия сокращает льготы и вводит новые налоги, Бахрейн и Оман, где меньше нефтяных ресурсов, берут взаймы и ищут поддержки у своих более богатых соседей, ОАЭ делает ставку на Дубай как влиятельный центр логистики и финансов. На их фоне Кувейт, который в 70-е годы был образцовым, динамично развивающимся государством, очевидно отстает.

В этих условиях противостояние между избранным парламентом и правительством окончательно завело государство в тупик. Парламентарии заблокировали перераспределение государственных субсидий и предложения министров о выпуске долговых бумаг.

У правительства же почти закончились ликвидные активы, и покрыть дефицит бюджета, который эквивалентен примерно $46 млрд, ему нечем. Около 90% дохода бюджета приносит экспорт углеводородов, а львиная доля работающего населения страны — 80% — занято в государственном секторе. Заработок там выше, чем в частном, к тому же государство выплачивает субсидии, которые вместе с зарплатой госслужащих составляют три четверти расходов бюджета.

Варианты решения проблемы

Пока у Кувейта есть один выход — начать тратить средства из Фонда будущих поколений размером в $550 миллиардов. Он был создан как раз на тот случай, когда нефть закончится или окажется ненужной. В фонд направляют десять процентов годовых доходов государства от экспорта.

Впрочем, сейчас от такого правила решили отказаться. Это дало дополнительные $12 миллиардов, но в целом оказалось недостаточной мерой для покрытия дефицита бюджета. Более того, согласно официальным данным властей страны, без экономических реформ денег фонда хватит всего на 15-20 лет.

В Министерстве финансов Кувейта уверены, что выводить средства из Фонда будущих поколений нет никакого резона. По мнению руководства ведомства, это долгосрочная подушка безопасности: при низких процентных ставках он обеспечивает доходность инвестиций и к тому же временно не пополняется. В ведомстве считают, что необходимо в срочном порядке брать в долг у других государств.

Меры, принятия которых добивается минфин, позволили бы разместить еврооблигации и занять на внутреннем и внешнем рынках до 65 миллиардов долларов. Однако финансового-экономическая комиссия кувейтского парламента законопроект отклонила.

«Это позор, что, располагая огромным по объему Фондом национального благосостояния в мире, страна стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабинета министров», — заявили законодатели.

Кардинально иной позиции придерживается Нацбанк. Он уже предупредил, что кредиты стране жизненно необходимы — ведь дефицит бюджета увеличивается, цены на нефть остаются низкими, а резервы стремительно тают.

К чему привели распри

Сейчас постоянные конфликты между кабмином и парламентом Кувейта приводят к регулярным кадровым перестановкам в правящей верхушке на протяжении десятилетий. Это в свою очередь препятствует экономическим и налоговым реформам, которые могли бы помочь стране выбраться из кризиса.

Пока Национальное собрание и правительство спорили, как компенсировать дефицит, ситуация усугубилась еще больше: добыча нефти сократилась на 60 процентов, в том числе из-за протестов рабочих, недовольных перспективами урезания зарплат и соцпакета.

Между тем в Кувейте на данный момент самая динамичная политическая система в сравнении с другими государствами Персидского залива: парламент имеет право принимать и блокировать законы, а также спрашивать с министров за промахи. Однако даже эта «прогрессивность» из-за регулярных конфликтов оказалось бесполезна для страны. Погрязшие в затянувшемся противостоянии власти не сумели вовремя скорректировать привычку к крупным расходам, и теперь экономический кризис в государстве близок как никогда.