Профессор Кислов объяснил, как человек может регулировать температуру на Земле



В 1883 году после извержения вулкана Кракатау атмосфера Земли сильно изменилась, что вызвало резкое похолодание на планете. С чем именно связаны подобные климатические изменения и как человек может регулировать температуру на Земле, рассказал доктор географических наук, профессор, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, 27 августа 1883 года в 10 часов утра взрыв вулкана Кракатау в Индонезии взметнул вверх каменную породу на высоту 55 км. Пепел выпал спустя 10 дней на расстоянии 5330 км. Поднятые ветрами в верхние слои атмосферы результаты вулканических выбросов создали как бы искусственную преграду на пути солнечных лучей и этим вызвали значительное похолодание климата на планете.

«Технологию изменение климата еще в 80-е годы предложил выдающийся климатолог Михаил Будыко. Речь идет о том, что вулканы выбрасывают сернистый газ, который в самом воздухе превращается в аэрозоли. Они формируют облако, которое примерно за год покрывает весь земной шар, после чего получается глобальный эффект изменения температуры. Будыко предложил пойти по тому же пути и начать развивать одну из ветвей геоинжиниринга», — рассказал Александр Кислов.

По его словам, изменение температуры не обладает большими техническими сложностями.

«Не помню точные цифры, но потребуется очень мало расходов на вооружение, чтобы высокоточная авиация поднимала сернистый газ или другие серосодержащие вещества на 25 км от поверхности Земли. Дальше солнечная радиация сама все сделает. Это будут фотохимические процессы, которые превратят сернистый газ в аэрозоли», — объяснил профессор.

Он также отметил, математические эксперименты показывают, что таким образом можно глобально регулировать климат Земли. Однако с применением данной технологии могут возникнуть определенные проблемы, отметил климатолог.

«Если прекратить данное регулирование температуры Земли, то на всей планете резко потеплеет. Во-вторых, о запуске этой технологии необходимо договориться со всеми странами мира, так как данное регулирование возможно при общем взаимодействии. В-третьих, может возникнуть экологическая проблема, так как сера в конечном счете будет оседать вниз в виде кислотных осадков», — рассказал Александр Кислов.

Профессор подчеркнул, в настоящее время нет каких-либо расчетов действия технологии Будыко. Вместе с этим эксперт подчеркнул, что подобными действиями человечество действительно может снизить температуру на Земле, однако в отдельных регионах все равно будет присутствовать пятнистость температурного режима. То есть будет невозможно возвратиться к цифрам, которые были раньше, подытожил специалист.

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