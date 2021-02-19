Сможет ли Марио Драги найти выход из кризиса в Италии

В результате правительственного кризиса и развала коалиции премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. В феврале новый кабинет министров республики возглавил известный финансист Марио Драги.

Политические кризисы в Италии, вызванные противоречиями среди участников правительственных коалиций, не редкость. Особенность нынешнего — в том, что он произошел на фоне пандемии, а коронавирус стал новым фактором политической жизни.

Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает об особенностях итальянской политической системы, причинах развала правительственной коалиции Джузеппе Конте и о перспективах правления Марио Драги.

Политический пейзаж Итальянской Республики

Италия — парламентская республика, ее правительство формируется политическими партиями либо коалициями, которые имеют контрольный пакет в нижней палате парламента. В республике также есть президент, который избирается на 7 лет коллегией выборщиков, но эта должность практически церемониальная.

В 90-е годы в результате операции «Чистые руки», которая вскрыла факты масштабной и системной коррупции, политическая система Итальянской Республики рухнула: почти все традиционные партии самораспустились. На политическую сцену вышли новые силы — «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони, а также «Лига Севера» (Lega Nord), выступающая за отделение северных промышленно развитых регионов от бедного и мафиозного юга.

На этом системный кризис не завершился — новые партии постоянно рождались и умирали. В 2009 году было создано протестное «Движение пяти звёзд» (MoVimento 5 Stelle, сокращенно — M5S), основателями которого стали комик Беппе Грилло и предприниматель Джанроберто Казаледжо. Движение выступало за прямую демократию (голосование через интернет) и характеризовалось энвайронментализмом и евроскептицизмом. В целом, оно — по крайней мере формально — отражало интересы тех, кто устал от итальянских политиков и самой политической системы.

«Пять звезд» фактически является «зонтичной партией», способной объединять людей различной политической ориентации. В Италии такие партии называют partito pigliatutto («всеобщая вечеринка»).

Кроме того, в республике есть и другие игроки, в том числе влиятельная Демократическая партия левой ориентации.

Джузеппе Конте: популист во главе правительства

Весной 2018 года в Италии прошли очередные парламентские выборы, в результате которых появился классический «подвешенный парламент». Этот термин (от английского hung parliament) означает, что ни у одной из партий или коалиций нет большинства. Так, правоцентристская коалиция («Вперед, Италия», «Лига Севера», «Братья Италии») получила 265 мест в палате депутатов, «Пять звезд» — 227, а левоцентристы (Демократическая партия, «За Европу», «Вместе», Тирольская партия, Аоста) — 122 места. Левая партия «Свободные и равные» (Liberi e Uguali) получила 14 мест. При этом «Пять звезд» победили в основном в южных областях страны, а правые — в северных.

В палате депутатов парламента Италии 630 мест, и для формирования правительства необходимо 316 (то есть 50% плюс 1). В такой конфигурации возможно создание коалиции, когда MoVimento 5 Stelle вступает в альянс либо с правыми, либо с левыми.

Переговоры затянулись, и через два с лишним месяца правительство было создано «Движением пяти звезд» и «Лигой Севера», вышедшей из правой коалиции. Возглавил его Джузеппе Конте — независимый кандидат, которого поддержали «Пять звезд».

Программа этой коалиции популистов и правых сепаратистов включала такие пункты, как введение плоской шкалы налога и отмену санкций, введенных Евросоюзом против России. Впрочем, был в ней и пункт о приверженности евроатлантическим ценностям.

В августе 2019 года с подачи лидера «Лиги Севера» эта правительственная коалиция развалилась. Джузеппе Конте сформировал новое правительство, основанное, на этот раз, на союзе с левыми — Демократической партией, а также «Свободными и равными».

Вскоре была создана партия «Живая Италия» (Italia Viva), в которую перешла группа депутатов из Демократической партии. Вновь созданную организацию возглавил Матео Ренци (он занимал пост премьер-министра Италии в 2014-2016) — и она также вошла в правительственную коалицию.

COVID наносит удар

Очередной кризис правительства был связан с эпидемией коронавируса, которая нанесла серьезный ущерб экономике Италии. Страна стала одной из наиболее пострадавших от COVID-19 в Европе. Из-за введенного карантина экономическая жизнь была частично парализована.

В декабре-январе обострились противоречия между Джузеппе Конте и Матео Ренци по вопросу пакета мер, необходимых для восстановления экономики Италии. Кроме того, Ренци требовал, чтобы премьер-министр уступил контроль за деятельностью спецслужб.

В ночь с 12 на 13 января 2021 года Совет министров одобрил финансовый «План восстановления». Представители «Живой Италии» были с ним несогласны, требуя более радикальных мер. Тогда Italia viva вышла из правительственной коалиции, отозвав двух своих министров. Так Матео Ренци запустил новый правительственный кризис.

Коалиция лишилась большинства мест в парламенте, поэтому премьер-министр Джузеппе Конте обратился за вотумом доверия и получил его 18 января в палате депутатов, а 19 января и в сенате. Затем политик провел переговоры с центристами и независимыми депутатами. Получить большинство в парламенте не удалось, и 26 января Конте подал президенту Италии Серджо Маттарелла прошение об отставке. Ряд партий и политиков выступили за создание нового правительства во главе с Джузеппе Конте. В руководстве «Пяти звезд» произошел раскол по поводу возможного возвращения Матео Ренци в правительство, а «Лига Севера» выступила за досрочные парламентские выборы.

Новый кабинет

После политических консультаций президент республики поручил формирование нового правительства Марио Драги. Марио — известный финансист, который в 2005-2001 годах был председателем Банка Италии, а в 2011-2019 возглавлял Европейский центральный банк. Некоторые итальянские СМИ называют его «Супермарио», в честь героя компьютерной игры.

В поддержку Драги выступили Маттео Сальвини, один из лидеров «Лиги Севера», а также Сильвио Берлускони.

Но единства по поводу нового премьера среди правых нет. Джорджа Мелони, которая сейчас возглавляет правую партию «Братья Италии» (Fratelli d'Italia), осудила эту встречу Сальвини и Берлускони и заявила о своем несогласии с правительством Драги.

«Движение пяти звезд» провело интернет-голосование по вопросу целесообразности поддержки нового правительства. В онлайн-референдуме 59,3% голосов было отдано «за». Тогда, хлопнув дверью, руководство партии покинул политик Алессандро Ди Баттиста.

В итоге 13 февраля в Италии новое правительство было сформировано на основе широкой коалиции, куда вошли как левые, так и правые. Из двадцати трех его министров восемь относятся к беспартийным технократам, а 15 — представители различных политических партий. Член «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо получил портфель министра иностранных дел.

Последние десятилетия премьер-министры и правительства Итальянской Республики меняются, словно картинки в калейдоскопе. Марио Драги — технократ, призванный для вывода страны из глубокого экономического кризиса, в который ее загнала пандемия. Его задача — правильно и эффективно распределить деньги, реанимировав экономику государства.

Будет ли ему сопутствовать удача? Зависит от двух факторов. Во-первых, это распространение COVID-19. Если вирус будет мутировать и вакцинация населения не будет эффективна, новые карантины и локдауны могут свести эффект от всех мер на нет. Во-вторых, это поведение политических игроков. Из-за конфликтов — личного характера или, например, вызванных спорами о направлении финансовых потоков — широкая парламентская коалиция может развалиться. Так, если министром экономики и финансов стал технократ Даниеле Франко, то портфель министра экономического развития получил Джанкарло Джорджетти от «Лиги Севера». И в целом большинство членов нового кабинета представляют северные области Италии, Ломбардию и Венето.

В случае развала коалиции вновь произойдет смена правительства. Тогда возможны и досрочные парламентские выборы.

При всей непредсказуемости итальянской политики политические кризисы и развалы коалиций — это то, что происходит в стране на регулярной основе. Словно смена сезонов года.