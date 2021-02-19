Кандидат в президенты Эквадора ставит свои условия МВФ

Вашингтон, 19 февраля. Кандидат в президенты Эквадора от альянса UNES Андрес Араус заявил, что не примет условий от МВФ, которые затронут интересы граждан его страны. Об этом сообщает новостное агентство TeleSur.

Победитель первого тура президентских выборов в Эквадоре провел виртуальную встречу с руководством Мирового валютного фонда по вопросам кредитного соглашения с МВФ, подписанного в феврале 2019 года. На встрече присутствовали директор департамента Западного полушария МВФ Алехандро Вернер и его заместитель Кришна Шринивасан.

«Мы не можем принять соглашение с условиями, которые затрагивают интересы эквадорских семей. Мы не можем согласиться с повышением налога на добавленную стоимость (НДС). Мы отвергаем резкое сокращение государственных расходов. Мы также не можем смириться с тем, что доллары покидают нашу экономику», —настоял Андрес Араус.

#Ecuador | The Union for Hope Alliance @UNESECUADOR Presidential Candidate Andres Arauz @ecuarauz held a virtual meeting with International Monetary Fund (IMF) representatives in the United States.https://t.co/leTnqCrG9L — teleSUR English (@telesurenglish) February 18, 2021

Telesur сообщает, что представители фонда заявили о готовности оказать помощь Эквадору в преодолении кризиса. По словам Алехандро Вернера, МВФ заинтересован в обеспечении устойчивого и долгосрочного экономического роста страны.

В начале 2019 года МВФ подписал соглашение о предоставлении правительству Ленина Морено кредита в размере 4,2 миллиарда долларов сроком на три года. Главным условием международного финансового института было резкое сокращение государственных расходов.

В результате отказа от государственных субсидий на общую сумму в 1,2 млрд долларов в конце 2019 года цены на топливо в Эквадоре выросли на 120%. Ухудшение экономической ситуации спровоцировало массовые протесты, которые вынудили Ленино Морено бежать из Кито в Гуаякиль и отказаться от ряда рекомендаций МВФ.

Андрес Араус имеет экономическое образование и долгое время проработал в Центральном банке Эквадора. 7 февраля он уверенно победил в первом туре президентских выборов в Эквадоре, набрав более 32% голосов. 16 февраля кандидат от альянса UNES отправился в США, где провел серию встреч с эмигрировавшими согражданами. В ходе своей предвыборной кампании Араус неоднократно заявлял, что намерен поддерживать «дружественные, взаимовыгодные и уважительные отношения» с Вашингтоном, который является главным экономическим партнером Кито.