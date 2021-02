Кандидат в президенты Эквадора ставит свои условия МВФ

Вашингтон, 19 февраля. Кандидат в президенты Эквадора от альянса UNES Андрес Араус заявил, что не примет условий от МВФ, которые затронут интересы граждан его страны. Об этом сообщает новостное агентство TeleSur.

Победитель первого тура президентских выборов в Эквадоре провел виртуальную встречу с руководством Мирового валютного фонда по вопросам кредитного соглашения с МВФ, подписанного в феврале 2019 года. На встрече присутствовали директор департамента Западного полушария МВФ Алехандро Вернер и его заместитель Кришна Шринивасан.

