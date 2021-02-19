В Брянской области врачи судятся за обещанное чиновниками жилье

Более десяти лет сотрудники Почепской районной больницы добиваются приватизации квартир, которые им были обещаны чиновниками при переезде на работу в регион. 23 медика обратились в суд пытаясь отстоять свои права. Коллективный иск врачей к администрации Почепского района рассматривает Почепский районный суд Брянской области. Представляет их интересы адвокат Алексей Шипилов, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Брянской области. Он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, каким образом врачи оказались заложниками такой ситуации.

В пятиэтажку на 60 квартир медиков и их семьи начали заселять еще в 2008 году. Больница заключала с ними договоры временной эксплуатации жилых помещений, а когда через два года дом перешел в собственность городской администрации и приобрел статус служебного жилья, им предложили подписать договоры найма.

«Врачей сразу интересовал вопрос, смогут ли они сохранить эти квартиры за собой в дальнейшем и на словах чиновники обещали решить этот вопрос. Вопрос приватизации за эти годы поднимался неоднократно, — говорят в ОНФ. — В администрации Почепского района отвечали, что по федеральному законодательству сделать это они не могут, но по решению собственника — администрации города — такую возможность им дадут через десять лет после заключения договора найма».

Десять лет прошли, и чиновники забыли свои собственные слова, а перед как минимум пятью сотрудниками больницы, которые собираются на пенсию, встал вопрос: где же жить дальше. Травматологу Владимиру Марченко 59 лет, и 12 из них он работает в Почепской ЦРБ, а педиатру Юлдуз Рахманкуловой уже 71 год. Оба врача уже переболели коронавирусом, работают сутками, но на пенсию не уходят, потому что боятся остаться без жилья.

«Сегодня в условиях пандемии COVID-19 мы говорим о врачах как о героях нашего времени. Властям непременно нужно решить жилищный вопрос людей, ежедневно рискующих собой ради всех нас», — считает адвокат Алексей Шипилов.

Следующее судебное заседание по иску врачей к администрации назначено на 9 марта. Федеральное агентство новостей будет следить за процессом.

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