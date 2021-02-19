Певица Билли Айлиш попросила защитить ее от одержимого поклонника

Лос-Анджелес, 19 февраля. Американская певица Билли Айлиш пожаловалась на одержимого фаната, который преследует ее и посылает угрозы. Исполнительнице пришлось обратиться в полицию.

Преследователя Айлиш зовут Джон Хирли, при этом сам себя он называет Адамом Люцифером. По словам певицы, 23-летний поклонник поселился рядом со школой, находящейся через дорогу от ее дома.

Каждый раз, когда Хирли видит исполнительницу, он демонстрирует угрожающие жесты, например, проводит пальцем по горлу. Кроме того, фанат отправляет Билли Айлиш письма с жутким содержанием.

«Ты не получишь того, чего хочешь, если твое желание — не смерть за меня. У тебя есть вопросы? Посмотри, что случится со временем», — говорится в одном из таких посланий.

Опасаясь за свою жизнь, 19-летняя Айлиш обратилась к правоохранителям с требованием запретить Хирли приближаться к ней. Как пишет портал TMZ, просьба певицы была удовлетворена.

Недавно Билли Айлиш призналась, что боролась с лишним весом с помощью специальных таблеток. Это привело к появлению у певицы серьезных проблем со здоровьем.