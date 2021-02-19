Россия и Европа предложили пересмотреть Конвенцию о дорожном движении

Москва, 19 февраля. Российская Федерация и некоторые европейские страны выступили с инициативой внести изменения в Конвенцию о дорожном движении.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы Экономического и социального совета (ЭСС) ООН. Отмечается, что предложение касается допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей. В конвенции хотят изменить понятие «автоматизированная система вождения». Другая поправка касается пункта о признании автоматизированной системы водителем, если транспорт соответствует техническим и эксплуатационным требованиям признавших поправки стран.

Кроме российской стороны инициативу поддержали Бельгия, Португалия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости реакции на вмешательство посла США во внутренние дела России. Вместе с этим западные дипломаты активизировали свое присутствие на публичных внутригосударственных мероприятиях в судах и на улице.