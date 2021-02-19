Три обыкновенные игрунки родились в удмуртском зоопарке

Ижевск, 19 февраля. Радостное событие произошло в зоопарке Удмуртии — обыкновенная игрунка Дженни родила трех малышей. Сейчас они находятся в домике под присмотром старших сородичей.

Тройня появилась на свет около двух недель назад. Все маленькие обезьянки чувствуют себя хорошо, у них отменный аппетит. В основном о них заботятся самцы, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Обыкновенная игрунка — примат из семейства игрунковых. Это очень миниатюрные обезьяны, их вес составляет около 250 гр, а по размерам они не превышают 20 сантиметров. Игрунки живут большими семьями до 15 особей. Любят бегать по деревьям, как белки.

Еще одно пополнение произошло в семье красноруких тамаринов, живущих в Нижегородском зоопарке «Лимпопо». Пол малышей пока неизвестен, но они уже открывают глазки и почти все время проводят на маминой спине.