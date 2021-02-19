ВВС США списали первый бомбардировщик B-1B Lancer

Вашингтон, 19 февраля. ВВС США списали первый дальний бомбардировщик B-1B Lancer, он отправился на площадку 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники — «кладбище самолетов».

Как сообщает Military.com, ВВС США намерены избавиться от самолетов B-1B Lancer до 2036 года. Эти бомбардировщики уже сильно изношены и требуют слишком дорогого обслуживания и ремонта.

Часть средств, сэкономленных при списании В-1 пойдет на разработку нового бомбардировщика B-21 Raider.

Тяжелый бомбардировщик B-1 Lancer создавался в качестве замены самолетам Boeing В-52 в рамках программы AMSA. Это первый самолет, в котором реализованы стелс-технологии.

На вооружение B-1 был принят в июле 1985 года. В конце прошлого века самолеты модернизировали, оснастив обычными вооружениями.

B-1 способен развивать скорость до 1 330 километров в час. Скорость при преодолении ПВО в полете на высоте 60 метров — 965 километров в час. Максимальная расчетная взлетная составляет 216 365 килограммов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Соединенные Штаты временно размещают стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии.