Apple выпустит магнитный аккумулятор для iPhone

Сан-Франциско, 19 февраля. Американская корпорация Apple готовится выпустить беспроводной аккумулятор, который будет примагничиваться к крышке смартфона.

Как стало известно агентству Bloomberg, над магнитным аккумулятором компания из Купертино работает уже год. Новинку планировали показать публике через несколько месяцев после презентации iPhone 12, состоявшейся в октябре 2020 года.

Беспроводной аккумулятор сможет совмещаться с устройством MagSafe, которое мгновенно примагничивается к девайсу и обеспечивает высокую скорость зарядки. Новинка будет отличаться от чехлов Smart Battery Case, поскольку ее предназначение — не защищать смартфон, а лишь увеличивать заряд батареи.

Ранее стало известно о планах Apple выпустить наушники из стекла. Американская корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент.