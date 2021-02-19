Бары в Тель-Авиве обещают бесплатный шот за вакцинацию

Тель-Авив, 19 февраля. Безалкогольный шот полагается всем, кто сделал вторую прививку вакциной Pfizer.

Чуть меньше половины населения Израиля получило первую часть вакцины Pfizer, сообщает Times of India со ссылкой на министра здравоохранения страны Юлия Эдельштейна. Однако власти страны также предупреждают, что отказ от второй части вакцины, закрепляющей эффект, может серьезно ударить по планам Израиля постепенно открывать границы и возвращаться к нормальной жизни.

Ситуацией воспользовался гастробар в центре Тель-Авива под названием Jenia. Пока большинство баров и пабов остаются закрытыми, руководители Jenia договорились с администрацией города об открытий своих дверей, причем с рядом необычных условий: заведение могут посетить только сделавшие прививку, а всем, кто получил вторую часть вакцины, полагается бесплатная выпивка.

Впрочем, вновь привитым полагаются только безалкогольные напитки — врачи запрещают пить алкоголь в течение нескольких дней после получения вакцины. Местные жители называют посещение бара отличным мотиватором получить вторую часть прививки.

Ранее ФАН писал о том, что новый штамм коронавируса снижает эффективность вакцины Pfizer в три раза.