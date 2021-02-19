Новые программы энергоэффективности в России снизят расходы жилых домов

Москва, 19 февраля. Мероприятия по повышению энергетической эффективности позволят жилым домам снизить расходы на оплату энергоресурсов в среднем на 20%.

Правительство РФ утвердило разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения. В ведомстве пояснили, что это обеспечит новое качество реализации соответствующей госполитики. Представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ подтвердил «Известиям», что поддерживает все инициативы, направленные на повышение энергоэффективности.

Директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве Ирина Золотова подчеркнула, что принятие документа создает условия для получения синергетического эффекта, в том числе по решению кросс-отраслевых задач. Предусмотрена синхронизация программ в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности с другими документами регионального стратегического развития

Сообщалось, что энергоэффективные дома экономят около 40% от суммы квитанций, которые обычно получают жильцы многоэтажек.