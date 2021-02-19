Путин предоставил ГИБДД полномочия госконтроля при проведении ТО автомобилей

Москва, 19 февраля. Государственная инспекция безопасности дорожного движения будет обязана контролировать организацию и проведение технического осмотра транспорта россиян.

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий новыми обязанностями сотрудников ГИБДД. Помимо обязанности контролировать техосмотр транспортных средств инспекторы будут обязаны принимать участие в техническом осмотре автобусов. Присутствовать они должны будут лично.

Техосмотр смогут проводить только аккредитованные операторы по предварительной записи. Водитель автобуса при этом может подать заявку в любую организацию, вне зависимости от места регистрации транспортного средства. Контроль за деятельностью организаций, осуществляющих технический осмотр, будет проводиться посредством внеплановых проверок, контрольных закупок и мероприятий в рамках надзора за дорожным движением.

Ранее сообщалось о планах ГИБДД усилить надзор в сфере обучения водительским навыкам. Подразделения Госавтоинспекции будут публиковать отчеты о проваливших экзамены кандидатах и вести статистику ДТП, совершенных по вине выпускников автошкол.