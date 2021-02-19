Власти Чехии обяжут жителей носить в общественных местах респираторы

Прага, 19 февраля. Ношение респираторов в общественных местах станет обязательным для жителей Чехии с понедельника. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения республики.

Такую ограничительную меру вводят на фоне увеличивающейся скорости распространения в Чехии британского штамма коронавируса. В ведомстве придерживаются мнения, что простые медицинские маски уже не справляются с поставленной задачей в условиях ухудшения ситуации с COVID-19 в стране.

Местных жителей обяжут носить респираторы в магазинах и общественном транспорте. В случае нарушения к гражданам могут применяться административные меры пресечения. Кроме того, в Чехии действуют другие ограничения, которые призваны снизить количество социальных контактов между людьми.

В Соединенных Штатах тем временем намерены бороться с нарушителями, которые не соблюдают масочный режим во время авиарейса в страну. Соответствующую директиву с новыми требованиями к правилам безопасности власти США направили всем государствам, из которых совершаются вылеты.