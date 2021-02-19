Медсестра убивала младенцев в неонатальном центре под Ливерпулем

Лондон, 19 февраля. Честерский Королевский суд принял к рассмотрению дело об убийствах младенцев в неонатальном отделении местной больницы. На скамье подсудимых оказалась сотрудница этого учреждения.

Медсестра Люси Л. обвиняется в убийстве восьми новорожденных и попытке убить еще девять малышей. Британку арестовали после трехлетнего расследования смертей в родильном отделении честерской больницы. Об убийце во врачебном халате сообщает The Sun.

По словам представителей судебной инстанции, обвинения в адрес англичанки касаются 17 младенцев в возрасте до одного года. Отмечается, что одна предполагаемая жертва подпадает сразу под две статьи: убийство и покушение на убийство. Действующее законодательство запрещает называть имена детей, которые стали жертвами медсестры-маньяка. Известно только, что среди них были десять мальчиков и восемь девочек.

Все предполагаемые преступления, за которые судят жительницу Честера, произошли в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. По словам правоохранителей, заявлений от родителей или родственников погибших малышей не поступало. Полиция начала расследование только после того, как в больнице столкнулись с высоким числом смертей за определенный период времени. Как подчеркнули медицинские работники, уровень детской смертности в неонатальном центре оказался на 10% выше среднего, что заставило их забеспокоиться.

Вначале было проведено внутреннее расследование, которое показало, что недоношенные дети умерли от сердечной и легочной недостаточности. После этого материалы дела были переданы в полицию. Стражи порядка, в свою очередь, заверили, что родители всех пострадавших и погибших детей были полностью проинформированы о происходящем и получали поддержку со стороны правоохранителей.

Люси Л. была заключена под стражу для дальнейшего разбирательства до 10 мая 2021 года. Стоит отметить, это третий ее арест по текущему делу. Девушка был арестована полицией в 2018 году, а в 2019 году была выпущена под залог в ожидании дальнейших следственных действий.