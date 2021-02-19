Пенсионер из Шадринска изнасиловал и убил молодую подругу

Шадринск, 19 февраля. Пожилого жителя Шадринска обвиняют в изнасиловании и убийстве 38-летней знакомой. В ближайшее время суд начнет рассмотрение его уголовного дела.

По версии следствия, в ноябре 2020 года 67-летний обвиняемый находился в своем доме и распивал спиртные напитки в компании 38-летней женщины. Внезапно он ударил гостью обухом топора и изнасиловал, после чего нанес множество колото-резаных ранений в область головы и шеи.

От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. Пенсионеру предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В Москве задержали пожилого мужчину, подозреваемого в групповом изнасиловании девушки. Злоумышленник заявил, что «она знала, куда едет». Мужчина намерен написать заявление о закрытии дела по сроку давности, сообщал телеканал «360».