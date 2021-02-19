Сбежавшая в Россию киевская журналистка сравнила Украину с Сомали

Москва, 19 февраля. Украинская журналистка Алена Березовская была вынуждена бежать из родной страны в Россию из-за интервью с главой «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

По словам Березовской, в беседе с политиком она поинтересовалась, не считает ли Медведчук, что для украинцев было бы «проще, лучше и легче присоединиться к России». После этого в Киеве в отношении нее завели уголовное дело.

Журналистка говорит, что проконсультировалась с адвокатами, которые заверили, что с правовой точки зрения никакой опасности нет.

«Украина сегодня больше похожа на Сомали, будет сложно предугадать их действия. Если будет политический заказ, они это исполнят», — заявила она.

Подробностей о пересечении границы России с Украиной Березовская раскрывать не стала, но рассказала, как ей было страшно. По словам журналистки, Киев хочет, чтобы украинцы ненавидели Россию и растоптали память о дедах и прадедах, а также негативно относились к жителям Крыма и Донбасса.

Ранее украинские СМИ написали, что вступление Незалежной в Евросоюз больше не является гипотетическим и должно произойти еще до конца десятилетия.