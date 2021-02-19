Россия и Белоруссия устроят «транзитную сушку» Прибалтике и Украине

Прибалтике и Украине грозит «транзитная сушка», которая будет иметь печальные последствия для стран Балтии и Киева. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Россия и Беларусь подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ. В соответствии с договором объем перевалки в 2021–2023 годах должен превысить 9,8 млн тонн. Министр транспорта России Виталий Савельев уточнил, что цена перевалки в портах РФ обеспечивает паритет с портами стран Балтии. Кроме того, как отметил министр, Москва и Минск начинают работу над условиями для выгодной перевалки белорусского калия в портах России.

«По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, с учетом того, что год уже стартовал, то около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами. Следующий год — это 3,2 млн тонн, а 2023 год — 3,1 млн тонн», — отметил глава ведомства.

В свою очередь экономист Василий Колташов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал о том, что переориентация белорусских грузов на российские порты может негативно повлиять не только на экономику Прибалтики, но и Украины.

«Не только Россия будет выступать транзитером белорусских товаров, но и Минск примет на себя часть евразийского транзита, который раньше шел через Украину и Прибалтику. Это пока не оформлено. Но сегодня мы знаем, что, например, Одесский порт стремительно теряет транзит российских и белорусских товаров. Таким образом происходит смещение евразийских товарных потоков, от чего выиграют Россия и Белоруссия, но проиграют Прибалтика и Украина», — сказал собеседник ФАН.

Также эксперт уточнил, что Прибалтике и Украине грозит «транзитная сушка», которая будет иметь печальные последствия для стран Балтии и Киева.

«Прибалтике и Украине грозит транзитная сушка. Какие это будет иметь последствия? Страны потеряют функцию финансового транзитера, а крупные партии товаров больше не будут ходить через эти государства. Необязательно, что потеря рынка произойдет сразу. Прибалтика сегодня становится пространством внеэкономических отношений. Последняя надежда Латвии, Литвы и Эстонии — заробитчане, которые, по логике властей стран Балтии, будут переводить на родину заработанные в ЕС деньги. Учитывая пандемию, рост безработицы и общее ухудшение экономического положения на Западе, мало кто из заробитчан будет переводить средства в Латвию, Литву и Эстонию для поддержания их экономик», — сказал эксперт.

Василий Колташов рассказал и о том, что Прибалтика сама виновата в потере транзита из-за своей недальновидной политики по отношению к Российской Федерации и Белоруссии.

«Замечу, что у Прибалтики никто не отбирал транзит. Латвия, Литва и Эстония сделали все, чтобы его потерять. Теперь страны Балтии остались без больших экономических течений, потоков товаров и денег. Я думаю, что население этих государств должно сделать выводы относительно эффективности своих националистических администраций, делающих часть своих людей «негражданами», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский журналист Владимир Соловьев объявлен персоной нон грата в Латвии. В МИД России назвали чушью обвинения в адрес телеведущего, отметив, что внешнеполитическое ведомство Латвии занимается распространением фейков.