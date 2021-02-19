Военные ВМС Украины провели учения на списанном несколько лет назад катере из США

Киев, 19 февраля. Экипаж патрульного катера ВМС Украины «Славянск» провел учения со стрельбами в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Согласно сообщению, «Славянск» вышел в Черное море для отработки элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнения практических артиллерийских стрельб.

Экипаж «Славянска» отработал задачи по приготовлению к бою и походу, а также выполнил боевые стрельбы по условному противнику. Военные моряки попрактиковались в метании гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам.

Во время маневров отрабатывалась слаженность действий личного состава по борьбе за живучесть в случае получения катером боевого или аварийного повреждения.

«Славянск» —- это списанный несколько лет назад американский катер Cutters Drummond и Cushing класса Island. Он был передан Украине в сентябре 2018 года.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ВМС США признали, что запланированные к поставке Украине новейшие и сверхдорогие американские патрульные катера не годятся для войны против России.