Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия

Военные ВМС Украины провели учения на списанном несколько лет назад катере из США

Киев, 19 февраля. Экипаж патрульного катера ВМС Украины «Славянск» провел учения со стрельбами в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Согласно сообщению, «Славянск» вышел в Черное море для отработки элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнения практических артиллерийских стрельб.

Экипаж «Славянска» отработал задачи по приготовлению к бою и походу, а также выполнил боевые стрельбы по условному противнику. Военные моряки попрактиковались в метании гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам.

Во время маневров отрабатывалась слаженность действий личного состава по борьбе за живучесть в случае получения катером боевого или аварийного повреждения.

«Славянск» —- это списанный несколько лет назад американский катер Cutters Drummond и Cushing класса Island. Он был передан Украине в сентябре 2018 года.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ВМС США признали, что запланированные к поставке Украине новейшие и сверхдорогие американские патрульные катера не годятся для войны против России.

Новости партнеров