В Ульяновске по факту избиения пса Боцмана возбуждено уголовное дело

Ульяновск, 19 февраля. Правоохранительные органы начали расследование дела по факту жестокого избиения собаки в Ульяновске.

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Неизвестный напал на собаку по кличке Боцман. В это время пес охранял гаражный кооператив. Мужчина ударил животное несколько раз черенком от лопаты. Местные СМИ утверждают, что живодер таким образом пытался наказать собаку за испорченный автомобиль.

Виновный в избиении установлен. Пес находится в ветеринарной клинике, где ему оказывается специализированная помощь. О том, какие травмы получил Боцман, не уточняется. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил начальника регионального управления МВД взять случай на личный контроль.

Ранее ФАН стало известно, что врач омской больницы приютил местного пса, которого хотели усыпить. Пес Рекс проживал на территории Городской клинической больницы №1 имени Кабанова. Героем-спасителем стал главный врач этого медучреждения Анатолий Малюк.