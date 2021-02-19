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Голосование за установку памятника на Лубянской площади пройдет до конца февраля

Голосование за установку памятника на Лубянской площади пройдет до конца февраля

Москва, 19 февраля. Зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля.

По его словам, избирательный процесс будет проходить на нескольких площадках. Сейчас в качестве основных претендентов представлены Феликс Дзержинский и Александр Невский.

«А также в опросе примут участие муниципальные депутаты», — сказал Венедиктов.

Ранее москвичам также предлагали на выбор Юрия Андропова и Ивана III. Общественник добавил, что комиссия по наблюдению за этим опросом будет создана на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Ранее стало известно, что общество «Царьград» объявило конкурс памятников российским гениям. Скульптуры будут установлены на территории Нижнего Новгорода.

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