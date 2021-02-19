Стало известно, когда членов экипажа April доставят на берег

Керчь, 19 февраля. Моряков с судна April, находящегося в Керченском проливе, смогут эвакуировать после 20:00 по московскому времени, передает источник ФАН.

В настоящий момент доставить членов экипажа на берег невозможно из-за плохих погодных условий. После успешной эвакуации пострадавшими займутся врачи и сотрудники Роспотребнадзора.

Шесть членов экипажа получили пищевое отравление, сообщало Федеральное агентство новостей. Всего на борту корабля находятся восемь человек, среди которых граждане Украины, Турции и Грузии. April находится в акватории Керченского пролива под панамским флагом, но принадлежит турецкому судовладельцу. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.