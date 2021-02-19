Китайские обозреватели рассказали, чем Россия ответила на авианосцы США

Пекин, 19 февраля. Россия может уничтожить авианосный флот США при помощи передовых образцов вооружения, уверены военные эксперты из Китая.

ВМС США обладают самым большим количеством авианесущих кораблей. В Вашингтоне предполагали, что такая сила окажется непобедимой. Однако Россия без авианосцев способна нанести колоссальный ущерб Соединенным Штатам. Такого мнения придерживаются военные обозреватели китайского портала Jinri Toutiao.

У России есть целый ряд вооружений, которые способны уравнять шансы. Среди них атомная подводная лодка (АПЛ) «Борей», гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» и обширный ядерный арсенал, передает «ПолитЭксперт».

«Российский стратегический «Борей» может полностью заменить ударные подлодки в боевых операциях и даже в одного сражаться с целой флотилией авианосцев», — уверены аналитики.

Опасность для кораблей ВМС США представляют и ракеты «Циркон». Их скорость в десять раз превосходит обычные противокорабельные снаряды. Американские ПРО не смогут их перехватить, что закончится для авианосцев смертельным ударом.

Основным козырем продолжает оставаться ядерное вооружение. Российский ядерный потенциал является недостижимым для Соединенных Штатов, резюмируют эксперты.

Ранее британские СМИ назвали «Цирконы» фантастической боевой системой. Также военный эксперт заявил, что российские гиперзвуковые ракеты бросают вызов ПВО США, передает «360».