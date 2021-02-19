Sohu: Пентагон боится за свои самолеты из-за успехов России в разработке систем РЭБ

Пекин, 19 февраля. Российские системы РЭБ стали «головной болью» для американских военнослужащих, считают аналитики китайского издания Sohu.

Американские истребители во время военной операции в Сирии столкнулись со множеством технических проблем, связанных с работой российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Перевод статьи китайского издания приводит «ПолитРоссия».

Аналитики американской корпорации RAND в своем отчете рассказали, с какими проблемами пришлось столкнуться Пентагону из-за России.

«В 2017 году четыре американских истребителя F-18 работали с наземными целями и в ходе этой операции к ним приблизился российский Су-35. Последний находился в пределах зоны видимости и наблюдал за работой американских коллег», — отмечают авторы Sohu.

Один из американских самолетов изменил курс полета и приблизился к российскому Су-35. Обозреватели Sohu обратили внимание на последствия этого маневра. Пилот американского самолета зафиксировал сбои в работе своей машины, неполадки возникли с системой наведения. Это обескуражило Пентагон, по факту случившегося началось расследование.

Специалисты предположили, что истребители Су-35 оснащены какими-то новыми системами РЭБ. Они, вероятно, собирают информацию об электромагнитной обстановке, в том числе наземных и воздушных радаров противника.

В Пентагоне признают, что Россия добилась серьезных успехов в разработке комплексов РЭБ. И больше всего американцев страшит тот факт, что масштабы действия этих систем неизвестны. Следовательно, американские самолеты могут столкнуться с различными сюрпризами при приближении к воздушному пространству России.

Капитан 1-го ранга в отставке Владимир Гундаров рассказал, как российские комплексы РЭБ оставили Запад без возможности наблюдать за важными объектами ВС РФ.