Тарзан написал портрет 19-летнего сына Королевой

Москва, 19 февраля. Стриптизер Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, дебютировал в качестве художника. Первый холст он посвятил сыну Архипу, которому сегодня исполнилось 19 лет.

Тарзан оригинально поздравил с днем рождения единственного сына от певицы Наташи Королевой. Он уверяет, что самостоятельно написал красками портрет Архипа. Также стриптизер посвятил наследнику праздничное стихотворение. Результат своего творчества он опубликовал в личном микроблоге Instagram.

Первая картина из-под кисти Тарзана выполнена в серо-розовых тонах. На холсте Архип изображен в кимоно терракотового цвета. На левой части портрета стриптизер вывел красками японские иероглифы, значения которых он решил не раскрывать.

«Невероятно! И поэзия, и живопись»; «А теперь вопрос: чьи стихи и картина? Кто создатель?»; «Удивительно», — прокомментировали пост пользователи соцсети.

Стриптизер Тарзан ранее поздравил свою тещу с 75-летием, опубликовав фото пенсионерки в мини-платье и масле. Поклонники сочли образ матери Наташи Королевой слишком вульгарным.