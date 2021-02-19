Телеведущая Скабеева жестко ответила на опубликованное видео с закулисьем «60 минут»

Москва, 19 февраля. Ольга Скабеева прокомментировала публикацию ролика с закулисьем программы «60 минут», ведущей которой она является.

Накануне в соцсетях появились ролики, где слышны закулисные разговоры Скабеевой с ведущим Евгением Поповым и указания по расстановке экспертов для эфира. Также ведущая дает инструкции по поиску видео для редакторов. В одном из роликов журналистка упрекает Попова, что он допустил беседу на тему блогера Алексея Навального со стороны украинских экспертов.

В Telegram-канале Скабеева назвала «пошлым, отвратительным и унизительным» подглядывание в «замочную скважину».

«Перефразируя Высоцкого, в моей стране много проблем, но Навального я буду обсуждать точно без украинских экспертов», — добавила ведущая.

Также она пожелала «милым доброжелателям» познакомиться с новой этикой, если не знакомы со старой.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» указала на лицемерие украинских властей, которые отказываются от российской вакцины от коронавируса, но не от газа.