Климатолог Семенов рассказал, как изменится температура в России через 20 лет 



С чем связаны холодные зимы и глобальное потепление и как изменится температура в России через 20 лет, рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Глобальное потепление продолжается. Мы это наблюдаем в течение всего года. А аномальные морозы парадоксальным образом также связаны с глобальным потемнением. Все дело в том, что потепление происходит более высокими темпами в Арктике. Такое неравномерное потепление повышает температурный градиент и замедляет атмосферную циркуляцию, которая становится более меридиональной», — объяснил Владимир Семенов.

То есть взамен циркумполярный поток, приносящий России зимой теплые воздушные массы с Атлантики, замедляется и начинает меандрировать. Таким образом, более частыми становятся холодные вторжения из Арктики на континент.

«Это явление стало сильно проявляться в начале 21-го века в связи с ускоренным таянием арктических морских льдов. По нашим расчетам, оно прекратится через 15–20 лет. Но надо понимать, что зимние похолодания не влияют критическим образом на положительный тренд температуры. То есть среднегодовая температура по всей планете продолжает расти», — сообщил климатолог.

Наряду с этим он рассказал, как изменится климат России через 20 лет.

«Прогнозы климата делаются. Я занимаюсь климатом 25 лет, и отмечу, что уже в 1995 году были представлены первые результаты вероятных климатических моделей. Перспектива 2021 года, конечно, казалась очень далекой, но уже тогда климатические модели хорошо предсказали все тенденции, которые мы сейчас наблюдаем. То есть уже во второй половине 90-х годов было достаточно точно предсказано сегодняшнее температурное изменение», — рассказал эксперт.

Так, согласно климатическим моделям, в ближайшие 20 лет по всей России будет наблюдаться тенденция потепления на 2–2,5 градуса.

Ранее ФАН сообщал, синоптик рассказал, насколько задержится весна в России в 2021 году.