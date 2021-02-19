Российские спортсмены выступят под аббревиатурой ОКР на олимпиадах в Токио и Пекине

Лозанна, 19 февраля. Руководство МОК запретило спортсменам из России использовать полное название ОКР на ближайших летних и зимних Олимпийских играх.

Пресс-служба МОК 19 февраля проинформировала, что россиянам запретили использовать полное название Олимпийского комитета России на ОИ в Пекине и Токио. Санкции в отношении спортсменов из РФ со стороны WADA вступили в силу в декабре 2020 года. На протяжении двух лет россиянам разрешено выступать на крупных международных турнирах, используя государственные символы.