Самарские врачи смогли вылечить от коронавируса пациентку в возрасте 100 лет

Самара, 19 февраля. Самарские врачи из инфекционного госпиталя городской больницы №8 вылечили от коронавируса пациентку в возрасте 100 лет.

Женщина проходила стационарное лечение в течение нескольких недель. Ей оказали всю необходимую помощь, после чего выписали и отправили домой. Отмечается, что пенсионерка будет находиться под наблюдением врачей поликлиники.

«Около 10% — это пациенты старше 80 лет», — отметили в областном минздраве.

Именно люди пожилого возраста наиболее тяжело переносят COVID-19. В ведомстве добавили, что к людям старшего поколения нужно проявлять особую заботу и создать наилучшие условия для их самоизоляции. Заместитель главного врача больницы Марина Цветкова подчеркнула, что на сегодняшний день действенной мерой профилактики является вакцинация от коронавируса.

ФАН ранее писал, что медики Подмосковья смогли спасти пациентку с полным поражением легких. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию. Кроме того, состояние усугубили лишний вес и сахарный диабет.