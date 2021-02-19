Причастность США к реализации «Северного потока — 2» опровергли в Германии

Берлин, 19 февраля. Вопрос реализации «Северного потока — 2» не должен касаться США, заявил бывший глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, с точки зрения европейского суверенитета США не должны быть причастны к строительству газопровода.

«Я считаю, что это решение европейское — со всеми шансами и рисками, но не американское», – сказал немецкий политик.

Он отметил, что Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена недавно прекратила реализацию трубопровода Keystone XL из Канады, делая ставку на добычу сланцевого газа. К этому проекту американцы как раз имеют отношение, добавил Габриэль.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о подготовке Европой и США новых санкций против России.