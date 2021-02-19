Юрий Куклачев предложил учредить новый праздник для мужчин в России

В России должен появиться отдельный праздник, посвященный всем отцам. Об этом в интервью ФАН заявил известный артист и дрессировщик кошек Юрий Куклачев.

«Я считаю, что нужен День отца, потому что без отца не было бы и ребеночка. Даже в Библии сказано: «Авраам родил Исаака». Отец — основа всего. И когда уже мама хватает в объятья эту основу внутреннюю, вот здесь и получается это единство — инь и ян — когда происходит зарождение этой новой души, Господь так все придумал. Поэтому здесь нельзя забывать отца», — сказал Юрий Куклачев ФАН.

C идеей учредить подобный федеральный праздник также выступает Совет отцов России при детском омбудсмене. Папа двух сыновей и дочери, дедушка шести внуков и руководитель проекта «Школа доброты» Юрий Куклачев принял участие в совещании объединения, которое состоялось 19 февраля.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поддержала идею учреждения нового праздника и сказала, что независимо от решения формальных вопрос по его утверждению, День отца может состояться уже в этом году.

«Эта тема очень правильная, очень нужная: у нас есть День ребенка, День матери. А сейчас надо сказать, что буквально за два года 20 регионов России уже отмечают День отца. Это третье воскресенье октября, где-то есть некоторые иные даты, но большинство отмечают именно в этот день. Наши отцы как раз предлагают в этом году, независимо от каких-то формальных шагов, собраться и обсуждать основные вопросы отцовской повестки именно накануне этого дня», — сказала Анна Кузнецова.

В России День отца отмечается пока только на региональном уровне и в разные дни. В некоторых субъектах РФ — в июне, а в ряде других — в третье воскресенье октября, за месяц до Дня матери.