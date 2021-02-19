Детеныши красноруких тамаринов появились на свет в Нижегородском зоопарке

Нижний Новгород, 19 февраля. У семейства красноруких тамаринов в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» пополнение — на свет появились несколько детенышей. Об этом городская мэрия сообщила в своем Instagram.

Разглядеть малышей довольно сложно, но, если присмотреться, можно увидеть, как они мирно спят на руках матери, которая время от времени также передает их своим сородичам. Те, в свою очередь, охотно помогают нянчиться с детенышами.

Пол новорожденных красноруких тамаринов пока неизвестен. Малыши уже открывают глазки и чувствуют себя комфортно, практически все время проводят во сне на спине у мамы. Нижегородцы могут посмотреть на детенышей в экзотическом комплексе «Амазония».

Восьмимесячный котенок амурского леопарда поселился в Читинский зоопарк, сообщало Федеральное агентство новостей. Детеныш хищника уже вовсю проявляет активность и рычит на непрошенных гостей.