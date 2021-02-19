Американские исследователи обнаружили неизвестный науке вид моллюска

Вашингтон, 19 февраля. Странное существо обнаружено на дне Мексиканского залива. Этот кроваво-красный осьминог с небольшим количеством щупалец и повадками наутилуса поставил биологов в тупик.

Команда американского исследовательского судна Okeanos Explorer обнаружила моллюска, который может относиться к неизвестному науке виду. Об этом сообщает National Geographic. Существо плавало на глубине около 850 метров и напоминало сразу несколько видов подводных животных.

Морской биолог Майк Веччионе был удивлен находке. Издалека существо не было похоже на моллюска, пока не начало вращаться. Манеры движения подводного обитателя напоминают наутилуса, окрас напоминает таковой у «адского вампира» — моллюска-детритофага. Ученые склоняются к тому, что моллюск либо может принадлежать к редкому виду южноафриканских Discoteuthis discus, либо это неизвестный науке вид. Специалисты приступили к изучению внешних характеристик, поведения и питания, чтобы раскрыть тайну его происхождения.

Ранее сообщалось, что ученые из России и Японии определили моллюсков, которые используют свои раковины в качестве оружия. К «воинственным» улиткам относят обитающих в Российской Федерации Karaftohelix selskii и Японии Karaftohelix gainesi.