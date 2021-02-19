Синоптик Тишковец рассказал, какая погода ожидает россиян в марте

Москва, 19 февраля. Начало весны в России будет по-настоящему зимнее, а апрель ожидается холодным, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Март подтвердит статус зимнего месяца, отметил синоптик. На данный момент сугробы в Москве достигают 55 сантиметров, а в Московской области — 70 сантиметров. Это в полтора раза выше нормы, объяснил специалист. Согласно прогнозу, температура воздуха в марте будет на 1–4 градуса ниже нормы.

Климатическая весна придет позднее на одну-две недели. Скорее всего, период разрушения и схода снежного покрова также задержится. В связи с этим снег растает к 15-20 апреля. При этом в лесу покров сойдет только 1 мая. Такая ситуация может спровоцировать сильные паводки, предупредил Тишковец.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причину аномальных морозов, установившихся в России. Погодные условия связаны с последствиями глобального потепления.