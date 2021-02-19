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Уловка или необходимость: зачем НАТО наращивает присутствие в Ираке

Зачем НАТО наращивает войска в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о восьмикратном увеличении контингента Североатлантического альянса в Ираке по приглашению официального Багдада. Наращивание миссии происходит на фоне обещания Соединенных Штатов об уменьшении иракской группировки.

Что скрывается за наращиванием войск НАТО — вынужденная необходимость или уловка Белого дома, разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

По словам Столтенберга, контингент Альянса в регионе будет расширен сразу с 500 до 4 000 человек. Генсек НАТО объяснил такое решение необходимостью поддержки иракских силовиков в борьбе против террористов. Он заявил, что уже оговорил все детали с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Мы расширим зоны охраны и увеличим количество охранных подразделений», — отметил Йенс Столтенберг.

При этом в январе 2020 года руководство НАТО вывело часть контингента из Ирака. Это было связано с убийством командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб в результате удара Соединенных Штатов, эта атака серьезно обострила отношения между США и Ираном. Работа миссии Альянса фактически была заблокирована, а ее возобновление было сорвано начавшейся пандемией коронавируса.

Как НАТО нарастит свои войска в Ираке

Официально появившаяся в Ираке в октябре 2018 года миссия НАТО численностью 500 человек занималась подготовкой иракских военных.

«НАТО уже несколько лет работает с учебной миссией. Она намного меньше той, которую мы планируем сейчас. Мы видим важность того, чтобы союзники по альянсу обеспечивали обучение и наращивание потенциала иракских сил безопасности, потому что это лучший способ предотвратить возвращение ИГ1 (запрещено в России). Мы будем акцентировать внимание на важности защиты наших войск. Средства их защиты станут частью увеличившейся миссии», — сообщил генсек НАТО.

Ожидается, что дополнительный контингент Альянса будет размещен на базах, которые предоставил официальный Багдад. Частично подразделения будут дислоцированы на американских базах.

«Основная проблема не в поиске баз, а в том, чтобы иракские силы были обучены и адаптировались к нашим рекомендациям», — пояснил Столтенберг.

О чем умолчал Столтенберг

Помимо подготовки, войска Альянса принимают участие в военных операциях на территории Ирака. Сведения об этом регулярно просачиваются в социальные сети.

Так, 17 февраля управление военного информирования республики сообщило о проведении операции в Салах эд-Дине. Авиация сил Международной коалиции нанесла удар по центру данной провинции.

Параллельно с этим Соединенные Штаты начали искать резервные базы в странах Персидского Залива. Глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи отмечал, что Вашингтон рассматривает сегодняшнюю обстановку на Ближнем Востоке, как «период повышенного риска».

Зачем НАТО наращивает войска в Ираке

Риск для сил как США, так и Альянса в регионе действительно присутствует. Так, к примеру, в ночь на 15 февраля ракетному обстрелу подверглась американская военная база в Эрбиле (Иракский Курдистан). Ответственность за атаку на себя взяла иранская группировка «Сарайят Аулия ад-Дам». Ее представители назвали нападение местью за гибель Касема Сулеймани. И хотя Тегеран категорически отвергает любые подозрения о своей причастности к обстрелу, напряженность в отношениях с США у иранских властей сохраняется.

В частности, наращивание группировки НАТО происходит на фоне ядерных переговоров Соединенных Штатов с Ираном. Стороны пытаются договориться о возвращении Вашингтона к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который ограничивает иранскую ядерную программу.

Штаты вышли из соглашения в мае 2018 года и усилили санкционное давление на Иран. Однако с появлением Джо Байдена в Овальном кабинете политика Вашингтона изменилась.

Накануне Белый дом отозвал из Совета Безопасности ООН требование восстановить санкции в отношении Ирана. Его подавал бывший Государственный секретарь США Майк Помпео 20 августа 2020 года. Не исключено, что смягчение позиций Штатов  — попытка избежать очередной угрозы для американцев на Ближнем Востоке.

Зачем НАТО расширяет миссию

Увеличение контингента НАТО в Ираке может быть тонким ходом новой администрации Белого дома. Команда Джо Байдена долгое время присматривалась к вопросу целесообразности уменьшения численности войск США в этом регионе.

«Мы поддерживаем расширенную миссию НАТО в Ираке и будем это делать в будущем, но никаких планов по увеличению численности американских сил там нет», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

С юридической точки зрения американское присутствие в Ираке не увеличится. Однако поддержка расширенной миссии НАТО может означать, что Пентагон отправит свои подразделения под формальное командование иракской группировки Альянса.

Впрочем, это лишь предположение. В реальности войска Североатлантического альянса нуждаются в усилении группировки в Ираке в целях защиты. Колонны сил Международной коалиции регулярно подвергаются нападениям в Ираке. Одно из них произошло накануне на шоссе «Дивания» в провинции Аль-Кадисия.

Связано ли увеличение натовских войск с необходимостью проведения операций на территории Ирака, Столтенберг умолчал. Он лишь пояснил, что расширение миссии будет происходить поэтапно и что ожидать завершения этого процесса стоит в течение нескольких месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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