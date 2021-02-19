Уловка или необходимость: зачем НАТО наращивает присутствие в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о восьмикратном увеличении контингента Североатлантического альянса в Ираке по приглашению официального Багдада. Наращивание миссии происходит на фоне обещания Соединенных Штатов об уменьшении иракской группировки.

Что скрывается за наращиванием войск НАТО — вынужденная необходимость или уловка Белого дома, разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

По словам Столтенберга, контингент Альянса в регионе будет расширен сразу с 500 до 4 000 человек. Генсек НАТО объяснил такое решение необходимостью поддержки иракских силовиков в борьбе против террористов. Он заявил, что уже оговорил все детали с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Мы расширим зоны охраны и увеличим количество охранных подразделений», — отметил Йенс Столтенберг.

Ministers decided to expand @IraqNato mission to support local forces in their fight against terrorism. We'll increase from 500 to around 4000 personnel & include more security institutions & areas. #NATO's mission will continue in full consultation with #Iraq's government. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 18, 2021

При этом в январе 2020 года руководство НАТО вывело часть контингента из Ирака. Это было связано с убийством командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб в результате удара Соединенных Штатов, эта атака серьезно обострила отношения между США и Ираном. Работа миссии Альянса фактически была заблокирована, а ее возобновление было сорвано начавшейся пандемией коронавируса.

Как НАТО нарастит свои войска в Ираке

Официально появившаяся в Ираке в октябре 2018 года миссия НАТО численностью 500 человек занималась подготовкой иракских военных.

«НАТО уже несколько лет работает с учебной миссией. Она намного меньше той, которую мы планируем сейчас. Мы видим важность того, чтобы союзники по альянсу обеспечивали обучение и наращивание потенциала иракских сил безопасности, потому что это лучший способ предотвратить возвращение ИГ1 (запрещено в России). Мы будем акцентировать внимание на важности защиты наших войск. Средства их защиты станут частью увеличившейся миссии», — сообщил генсек НАТО.

Ожидается, что дополнительный контингент Альянса будет размещен на базах, которые предоставил официальный Багдад. Частично подразделения будут дислоцированы на американских базах.

«Основная проблема не в поиске баз, а в том, чтобы иракские силы были обучены и адаптировались к нашим рекомендациям», — пояснил Столтенберг.

О чем умолчал Столтенберг

Помимо подготовки, войска Альянса принимают участие в военных операциях на территории Ирака. Сведения об этом регулярно просачиваются в социальные сети.

Так, 17 февраля управление военного информирования республики сообщило о проведении операции в Салах эд-Дине. Авиация сил Международной коалиции нанесла удар по центру данной провинции.

#العراق يعلن مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي.. بغارة جوية للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين#عينك_على_العالمhttps://t.co/GhAJB1627s — العين الإخبارية (@alain_4u) February 17, 2021

Параллельно с этим Соединенные Штаты начали искать резервные базы в странах Персидского Залива. Глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи отмечал, что Вашингтон рассматривает сегодняшнюю обстановку на Ближнем Востоке, как «период повышенного риска».

Риск для сил как США, так и Альянса в регионе действительно присутствует. Так, к примеру, в ночь на 15 февраля ракетному обстрелу подверглась американская военная база в Эрбиле (Иракский Курдистан). Ответственность за атаку на себя взяла иранская группировка «Сарайят Аулия ад-Дам». Ее представители назвали нападение местью за гибель Касема Сулеймани. И хотя Тегеран категорически отвергает любые подозрения о своей причастности к обстрелу, напряженность в отношениях с США у иранских властей сохраняется.

В частности, наращивание группировки НАТО происходит на фоне ядерных переговоров Соединенных Штатов с Ираном. Стороны пытаются договориться о возвращении Вашингтона к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который ограничивает иранскую ядерную программу.

Штаты вышли из соглашения в мае 2018 года и усилили санкционное давление на Иран. Однако с появлением Джо Байдена в Овальном кабинете политика Вашингтона изменилась.

Накануне Белый дом отозвал из Совета Безопасности ООН требование восстановить санкции в отношении Ирана. Его подавал бывший Государственный секретарь США Майк Помпео 20 августа 2020 года. Не исключено, что смягчение позиций Штатов — попытка избежать очередной угрозы для американцев на Ближнем Востоке.

Зачем НАТО расширяет миссию

Увеличение контингента НАТО в Ираке может быть тонким ходом новой администрации Белого дома. Команда Джо Байдена долгое время присматривалась к вопросу целесообразности уменьшения численности войск США в этом регионе.

«Мы поддерживаем расширенную миссию НАТО в Ираке и будем это делать в будущем, но никаких планов по увеличению численности американских сил там нет», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

We support NATO’s expanded mission in Iraq and will continue to do so, but there are no plans to increase U.S. force levels there. — John Kirby (@PentagonPresSec) February 19, 2021

С юридической точки зрения американское присутствие в Ираке не увеличится. Однако поддержка расширенной миссии НАТО может означать, что Пентагон отправит свои подразделения под формальное командование иракской группировки Альянса.

Впрочем, это лишь предположение. В реальности войска Североатлантического альянса нуждаются в усилении группировки в Ираке в целях защиты. Колонны сил Международной коалиции регулярно подвергаются нападениям в Ираке. Одно из них произошло накануне на шоссе «Дивания» в провинции Аль-Кадисия.

إصابة عنصر أمني عراقي بانفجار استهدف رتلا للتحالف الدوليhttps://t.co/xt5SBMSK9L pic.twitter.com/ufpVjMaivS — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 18, 2021

Связано ли увеличение натовских войск с необходимостью проведения операций на территории Ирака, Столтенберг умолчал. Он лишь пояснил, что расширение миссии будет происходить поэтапно и что ожидать завершения этого процесса стоит в течение нескольких месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.