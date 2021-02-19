Власти ЦАР создают спецкомиссию для распределения пожертвований в пользу армии

Банги, 19 февраля. Правительство Центральноафриканской Республики создает отдельный комитет по мониторингу пожертвований, сделанных жителями страны в пользу национальной армии (FACA).

Граждане ЦАР выступают против переговоров с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые грабят мирное население и препятствуют восстановлению стабильной жизни в республике. Центральноафриканцы поддерживают решительный курс президента Фостен-Арканжа Туадера на полное искоренение вооруженных группировок.

Созданный правительством комитет обеспечит прозрачность и подотчетность распределения полученных FACA пожертвований. В его состав вошли министры обороны и безопасности, связи, гуманитарной помощи и семьи.

Ни правительство, ни министерство обороны страны не призывают делать пожертвования. Однако частные лица и организации самостоятельно находят возможность поддержать ВС ЦАР продуктами питания, медикаментами и денежными средствами, которые передают раненым или семьям погибших защитников республики.

Благодаря действиям военнослужащих FACA, натренированных российскими инструкторами, восстановлено движение по трассе, соединяющей ЦАР с Камеруном. Это позволило наладить поставки продовольствия и самых необходимых товаров в столицу, что значительно улучшило жизнь рядовых граждан.