Коммунисты Чили требуют расформировать корпус карабинеров

Сантьяго, 19 февраля. Коммунистическая партия Чили потребовала у президента Себастьяна Пиньеры расформировать полицейский корпус карабинеров и создать новый институт полиции. Об этом коммунисты заявили на своей официальной странице в Twitter.

AHORA!! Partidos de oposición, parlamentari@s, organizaciones sociales y de DD.HH. junto a familiares de presos políticos de la revuelta víctimas de violencia policial, marchan para entregar una carta a Piñera exigiendo la disolución y refundación de Carabineros. pic.twitter.com/qAwY1DlDtk — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) February 18, 2021

Представители партии, депутаты парламента и высокопоставленные политики 18 февраля направили письмо президенту Чили с требованием реформы полиции. Затем они устроили шествие ко дворцу «Ла Монеда», официальной резиденции президента, чтобы вручить ему послание. В марше также приняли участие родственники людей, которые были задержаны во время протестов в октябре 2019 года.

Активисты требуют «кардинального пересмотра доктрин, которые определяют основы деятельности полицейских», а также «незамедлительно обеспечить соответствие исполнения их полномочий международным демократическим стандартам».

"El Partido Comunista de #Chile???????? informó que sus representantes en el Gobierno exigieron al presidente, @sebastianpinera, la disolución de #Carabineros y la creación de una nueva institución policialhttps://t.co/AdxFgoxd97" — Chaski Digital (@ChaskiDigital) February 19, 2021

В документе перечислены известные случаи нарушения прав человека карабинерами, в том числе жесткие задержания с применением силы после 18 октября 2019 года. Эти люди до сих пор содержатся в камерах предварительного заключения из-за участия в протестах.

«Положение задержанных граждан кардинально отличается от наказаний, которые получили карабинеры, убившие и ранившие десятки протестующих», — говорится в документе.

Подписавшие документ требуют справедливости и выплаты компенсаций жертвам насилия со стороны полицейских, а также гарантий, что такое не повторится. Коммунисты призывают срочно принять законопроект о всеобщей амнистии, который был представлен в Конгресс депутатами от оппозиции.

«Необходимо пересмотреть органический закон о службе карабинеров, обеспечив их подчинение гражданской власти, и начать полную реорганизацию полицейского института с участием специализированных органов в сфере безопасности и прав человека, представителей гражданских органов и общественных организаций», — утверждают авторы документа.

Полицейское насилие в Чили

Только за первую половину февраля 2021 года карабинеры убили трех человек. 5 февраля полицейский дважды выстрелил в уличного жонглера Франсиско Мартинеса перед десятками свидетелей в городе Пангипульи. Видео убийства быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну протестов, которые сопровождались поджогом правительственных зданий. Полицейского сначала поместили под домашний арест, затем отпустили, позже снова арестовали.

@Carabdechile señores carabineros de Chile soy una persona de panguipulli y les pido una explicación a esta muerte ojalá me respondan lamentablemente matar una persona así como así no se puede pic.twitter.com/J6aQna1oUG — JUAN MANUEL ALBORNOZ (@JM16659) February 5, 2021

7 февраля 27-летний Камило Мияки был найден повесившимся в камере полицейского участка города Педро-Агирре-Серда. Мияки и его девушка были задержаны из-за отсутствия карантинного пропуска. Его девушку отпустили, а молодого человека перевели в другую тюремную камеру, где не было видеонаблюдения. Этот полицейский участок известен тем, то там пытали и подвергали сексуальному насилию двух человек в конце 2019 года. По этому делу ведется расследование.

Duele lo ocurrido. Nadie se suicida en una comisaría, urge verdad y justicia por la muerte de Camilo Miyaki, es gravísimo. La crisis de DDHH en Chile no da para más y Carabineros y su impunidad tampoco. Todos los actores democrático debemos colaborar para terminar con esto. — Emilia Schneider (@emischneiderv) February 8, 2021

9 февраля два полицейских убили 23-летнего боливийца Хайме Вейсагу Санчеса. Карабинеры бросили тело Санчеса у входа в больницу города Калама, но мужчина умер до того, как скорая прибыла на место. Полицейских поместили под домашний арест в ночное время, пока также ведется расследование.

#BoliviaDigital

La justicia chilena determinó arresto domiciliario parcial y arraigo para los carabineros imputados por el homicidio del boliviano Jaime Veizaga, quien murió en Calama el martes 9 de febrero.

Vía: @latercera pic.twitter.com/QL7b8VIAwy — Periódico Bolivia (@Bolivia_bol) February 13, 2021

Волна убийств полицией может вновь вызвать общенациональные массовые протесты, как в 2019 году, когда прошли выступления против полицейского произвола, несправедливости, плохих условий труда и социально-экономической ситуации в стране.