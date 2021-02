Новый «вакцинагейт»: министра здравоохранения Аргентины уличили в «VIP-вакцинации»

Буэнос-Айрес, 20 февраля. Президент Аргентины Альберто Фернандес уволил министра здравоохранения Гинеса Гонсалеса Гарсию из-за того, что друг чиновника получил вакцину «Спутник V» до начала официальной прививочной компании. Гарсия позже подтвердил отставку у себя на странице в Twitter.

Бывший глава Минздрава поблагодарил всех аргентинцев за поддержку реформы здравоохранения, которая должна обеспечить «равенство, доступность и качество».

О «VIP-вакцинации» стало известно после того как аргентинский журналист Горацио Вербицкий признался, что получил вакцину до официального старта прививочной кампании благодаря своему давнему знакомству с Гарсией.

Позже руководитель El Destape Radio Роберто Наварро заявил, что уволил Вербицкого и назвал поступок журналиста «аморальным».

В аргентинских СМИ появилась информация что «VIP-вакцины» получили еще несколько человек, близких к правительству.

История с «VIP-вакцинами» очень разозлила аргентинскую общественность: по хештегу #vacunasvip можно найти десятки постов с критикой Гарсии и действующей власти.

#VacunasVip It tears to hear grandparents on the radio asking for help to sign up for the vaccine list????

Meanwhile,politicians use their power and privileges to vaccinate themselves and their family

VIP vaccination: Hugo Moyano, his wife and his youngest son received Sputnik V pic.twitter.com/aPQSOgduwt