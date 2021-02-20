Новый «вакцинагейт»: министра здравоохранения Аргентины уличили в «VIP-вакцинации»

Буэнос-Айрес, 20 февраля. Президент Аргентины Альберто Фернандес уволил министра здравоохранения Гинеса Гонсалеса Гарсию из-за того, что друг чиновника получил вакцину «Спутник V» до начала официальной прививочной компании. Гарсия позже подтвердил отставку у себя на странице в Twitter.

Бывший глава Минздрава поблагодарил всех аргентинцев за поддержку реформы здравоохранения, которая должна обеспечить «равенство, доступность и качество».

Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB — Gines González García (@ginesggarcia) February 20, 2021

О «VIP-вакцинации» стало известно после того как аргентинский журналист Горацио Вербицкий признался, что получил вакцину до официального старта прививочной кампании благодаря своему давнему знакомству с Гарсией.

«Я решил сделать прививку и стал выяснять, где это сделать. Позвонил своему старому другу Гинесу Гонсалесу Гарсиа, которого я знал задолго до того, как он стал министром. Я пошел в Министерство, там была команда по вакцинации», — рассказал журналист, который не скрывает, что близок к нынешнему правительству.

Позже руководитель El Destape Radio Роберто Наварро заявил, что уволил Вербицкого и назвал поступок журналиста «аморальным».

«Безнравственно, что при 50 тысячах смертей (в стране) VIP-персоны получили вакцину. Это аморально и для тех, кто санкционировал это, и для тех, кто был вакцинирован. Здесь нет невиновных», — заявил он.

Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP.



Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó.



Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá.



Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio https://t.co/hh4EkKQKLo — Roberto Navarro (@robdnavarro) February 19, 2021

В аргентинских СМИ появилась информация что «VIP-вакцины» получили еще несколько человек, близких к правительству.

Аргентинцы недовольны

История с «VIP-вакцинами» очень разозлила аргентинскую общественность: по хештегу #vacunasvip можно найти десятки постов с критикой Гарсии и действующей власти.

«Мы слышим бабушек и дедушек, которые просят помочь им записаться на прививку. Тем временем политики используют свою власть и привилегии для вакцинации себя и своей семьи. Уго Мояно, его жена и младший сын получили «Спутник V», — такое сообщение появилось в правозащитном аккаунте EstanHow.

#VacunasVip It tears to hear grandparents on the radio asking for help to sign up for the vaccine list????

Meanwhile,politicians use their power and privileges to vaccinate themselves and their family

VIP vaccination: Hugo Moyano, his wife and his youngest son received Sputnik V pic.twitter.com/aPQSOgduwt — Pink progress (@EstanHow) February 19, 2021

«VIP-вакцины обнажают классовые привилегии политических деятелей. Эта ситуация должна быть расследована, и все причастные лица должны уйти в отставку. Список всех привилегированных должен быть обнародован», — написала аргентинка Рамина Дел Пла.

La vacuna VIP pone al desnudo los privilegios de clase del funcionariado político. Se tiene que investigar y tienen que renunciar todos los responsables del armado de la vacuna VIP. Y se debe hacer pública la lista de todos los privilegiados.#VacunasVip — Romina Del Plá (@RominaDelPla) February 19, 2021

«Мы имеем более 51 тысячи смертей от COVID. Мы видим, что пожилые люди и медицинские работники не в приоритете, они сохранили вакцины для друзей власти — вот как они действуют. До свидания, до свидания», — поделилась Августина Марчен.

+ de 51 mil muertes por COVID y 3 mil dosis que podrían haber salvado por lo menos 1.500 vidas, los ancianos y los trabajadores de la salud no son prioridad, guardaron vacunas para los amigos del poder, ellos son la prioridad, así actúan.



Chau chau, adiós.#VacunasVip pic.twitter.com/LXbbQTo8WN — Agustina Marchén (@Agus__Marchen) February 20, 2021

Ситуация с COVID-19 в Аргентине

В Аргентине на сегодняшний день зарегистрировано более двух миллионов заражений коронавирусом, 50 тысяч человек скончались. Прививочная кампания в стране началась в декабре 2019 года, но продвигается медленно из-за нехватки вакцины «Спутник-V». До сих пор в Аргентине вакцинировали только медперсонал, лишь в среду начали прививать пожилых людей.

Подобный «Вакцинагейт» несколько недель назад разразился в Перу, там около 500 высокопоставленных государственных чиновников, включая экс-президента Мартина Вискарру и его жену, тайно вакцинировались от COVID-19 задолго до начала общенациональной прививочной кампании. В настоящее время перуанская прокуратора ведет расследование, всем причастным к скандалу может грозить до восьми лет тюрьмы.