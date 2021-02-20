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Латинская Америка

Новый «вакцинагейт»: министра здравоохранения Аргентины уличили в «VIP-вакцинации»

Новый «вакцинагейт»: министра здравоохранения Аргентины уличили в «VIP-вакцинации»

Буэнос-Айрес, 20 февраля. Президент Аргентины Альберто Фернандес уволил министра здравоохранения Гинеса Гонсалеса Гарсию из-за того, что друг чиновника получил вакцину «Спутник V» до начала официальной прививочной компании. Гарсия позже подтвердил отставку у себя на странице в Twitter.

Бывший глава Минздрава поблагодарил всех аргентинцев за поддержку реформы здравоохранения, которая должна обеспечить «равенство, доступность и качество».

О «VIP-вакцинации» стало известно после того как аргентинский журналист Горацио Вербицкий признался, что получил вакцину до официального старта прививочной кампании благодаря своему давнему знакомству с Гарсией.

«Я решил сделать прививку и стал выяснять, где это сделать. Позвонил своему старому другу Гинесу Гонсалесу Гарсиа, которого я знал задолго до того, как он стал министром. Я пошел в Министерство, там была команда по вакцинации», — рассказал журналист, который не скрывает, что близок к нынешнему правительству.

Позже руководитель El Destape Radio Роберто Наварро заявил, что уволил Вербицкого и назвал поступок журналиста «аморальным».

«Безнравственно, что при 50 тысячах смертей (в стране) VIP-персоны получили вакцину. Это аморально и для тех, кто санкционировал это, и для тех, кто был вакцинирован. Здесь нет невиновных», — заявил он.

В аргентинских СМИ появилась информация что «VIP-вакцины» получили еще несколько человек, близких к правительству.

Аргентинцы недовольны

История с «VIP-вакцинами» очень разозлила аргентинскую общественность: по хештегу #vacunasvip можно найти десятки постов с критикой Гарсии и действующей власти.

«Мы слышим бабушек и дедушек, которые просят помочь им записаться на прививку. Тем временем политики используют свою власть и привилегии для вакцинации себя и своей семьи. Уго Мояно, его жена и младший сын получили «Спутник V», — такое сообщение появилось в правозащитном аккаунте EstanHow.

«VIP-вакцины обнажают классовые привилегии политических деятелей. Эта ситуация должна быть расследована, и все причастные лица должны уйти в отставку. Список всех привилегированных должен быть обнародован», — написала аргентинка Рамина Дел Пла.

«Мы имеем более 51 тысячи смертей от COVID. Мы видим, что пожилые люди и медицинские работники не в приоритете, они сохранили вакцины для друзей власти — вот как они действуют. До свидания, до свидания», — поделилась Августина Марчен.

Ситуация с COVID-19 в Аргентине

В Аргентине на сегодняшний день зарегистрировано более двух миллионов заражений коронавирусом, 50 тысяч человек скончались. Прививочная кампания в стране началась в декабре 2019 года, но продвигается медленно из-за нехватки вакцины «Спутник-V». До сих пор в Аргентине вакцинировали только медперсонал, лишь в среду начали прививать пожилых людей.

Вакцина "Спутник-V"

Подобный «Вакцинагейт» несколько недель назад разразился в Перу, там около 500 высокопоставленных государственных чиновников, включая экс-президента Мартина Вискарру и его жену, тайно вакцинировались от COVID-19 задолго до начала общенациональной прививочной кампании. В настоящее время перуанская прокуратора ведет расследование, всем причастным к скандалу может грозить до восьми лет тюрьмы.

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