Новый «вакцинагейт»: министра здравоохранения Аргентины уличили в «VIP-вакцинации»

Буэнос-Айрес, 20 февраля. Президент Аргентины Альберто Фернандес уволил министра здравоохранения Гинеса Гонсалеса Гарсию из-за того, что друг чиновника получил вакцину «Спутник V» до начала официальной прививочной компании. Гарсия позже подтвердил отставку у себя на странице в Twitter.
Бывший глава Минздрава поблагодарил всех аргентинцев за поддержку реформы здравоохранения, которая должна обеспечить «равенство, доступность и качество».
Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad. pic.twitter.com/uBu8KY6PSB— Gines González García (@ginesggarcia) February 20, 2021
О «VIP-вакцинации» стало известно после того как аргентинский журналист Горацио Вербицкий признался, что получил вакцину до официального старта прививочной кампании благодаря своему давнему знакомству с Гарсией.
«Я решил сделать прививку и стал выяснять, где это сделать. Позвонил своему старому другу Гинесу Гонсалесу Гарсиа, которого я знал задолго до того, как он стал министром. Я пошел в Министерство, там была команда по вакцинации», — рассказал журналист, который не скрывает, что близок к нынешнему правительству.
Позже руководитель El Destape Radio Роберто Наварро заявил, что уволил Вербицкого и назвал поступок журналиста «аморальным».
«Безнравственно, что при 50 тысячах смертей (в стране) VIP-персоны получили вакцину. Это аморально и для тех, кто санкционировал это, и для тех, кто был вакцинирован. Здесь нет невиновных», — заявил он.
Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP.— Roberto Navarro (@robdnavarro) February 19, 2021
Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó.
Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá.
Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio https://t.co/hh4EkKQKLo
В аргентинских СМИ появилась информация что «VIP-вакцины» получили еще несколько человек, близких к правительству.
Аргентинцы недовольны
История с «VIP-вакцинами» очень разозлила аргентинскую общественность: по хештегу #vacunasvip можно найти десятки постов с критикой Гарсии и действующей власти.
«Мы слышим бабушек и дедушек, которые просят помочь им записаться на прививку. Тем временем политики используют свою власть и привилегии для вакцинации себя и своей семьи. Уго Мояно, его жена и младший сын получили «Спутник V», — такое сообщение появилось в правозащитном аккаунте EstanHow.
#VacunasVip It tears to hear grandparents on the radio asking for help to sign up for the vaccine list????— Pink progress (@EstanHow) February 19, 2021
Meanwhile,politicians use their power and privileges to vaccinate themselves and their family
VIP vaccination: Hugo Moyano, his wife and his youngest son received Sputnik V pic.twitter.com/aPQSOgduwt
«VIP-вакцины обнажают классовые привилегии политических деятелей. Эта ситуация должна быть расследована, и все причастные лица должны уйти в отставку. Список всех привилегированных должен быть обнародован», — написала аргентинка Рамина Дел Пла.
La vacuna VIP pone al desnudo los privilegios de clase del funcionariado político. Se tiene que investigar y tienen que renunciar todos los responsables del armado de la vacuna VIP. Y se debe hacer pública la lista de todos los privilegiados.#VacunasVip— Romina Del Plá (@RominaDelPla) February 19, 2021
«Мы имеем более 51 тысячи смертей от COVID. Мы видим, что пожилые люди и медицинские работники не в приоритете, они сохранили вакцины для друзей власти — вот как они действуют. До свидания, до свидания», — поделилась Августина Марчен.
+ de 51 mil muertes por COVID y 3 mil dosis que podrían haber salvado por lo menos 1.500 vidas, los ancianos y los trabajadores de la salud no son prioridad, guardaron vacunas para los amigos del poder, ellos son la prioridad, así actúan.— Agustina Marchén (@Agus__Marchen) February 20, 2021
Chau chau, adiós.#VacunasVip pic.twitter.com/LXbbQTo8WN
Ситуация с COVID-19 в Аргентине
В Аргентине на сегодняшний день зарегистрировано более двух миллионов заражений коронавирусом, 50 тысяч человек скончались. Прививочная кампания в стране началась в декабре 2019 года, но продвигается медленно из-за нехватки вакцины «Спутник-V». До сих пор в Аргентине вакцинировали только медперсонал, лишь в среду начали прививать пожилых людей.
Подобный «Вакцинагейт» несколько недель назад разразился в Перу, там около 500 высокопоставленных государственных чиновников, включая экс-президента Мартина Вискарру и его жену, тайно вакцинировались от COVID-19 задолго до начала общенациональной прививочной кампании. В настоящее время перуанская прокуратора ведет расследование, всем причастным к скандалу может грозить до восьми лет тюрьмы.