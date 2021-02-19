Психолог оценила решение суда в США считать трех мужчин отцами одной девочки

В настоящее время в обществе меняется иерархия тех потребностей, которые человек удовлетворяет в семейной жизни. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Людмила Суздальцева.

Эксперт прокомментировала сообщение СМИ о том, что в Калифорнии суд разрешил вписать в свидетельство о рождении сразу трех отцов ребенка, рожденного суррогатной матерью. По словам специалиста, жизнь сразу с тремя папами и без хотя бы одной мамы не обязательно должна оказать какое-либо негативное воздействие на развитие и взросление девочки.

«Детям совершенно свойственно воспринимать окружающую действительность как нечто единственно нормальное. Ребенку не с чем сравнивать, в его жизни — так. Я считаю, что если у ребенка три заботливых отца, то это лучше, чем ни одного любящего. Не знаю, можно ли в этом случае говорить о каком-то диагнозе или нельзя. Думаю, что все мы в той или иной степени обладаем разными особенностями. Теоретически девочка может усвоить в такой семье все что угодно. Однако она ведь будет видеть и отношения других людей — как бывает по-другому», — сообщила психолог.

Суздальцева добавила, что в настоящее время в жизни общества происходят серьезные преобразования.

«Сейчас происходит изменение института брака. Меняется иерархия тех потребностей, которые человек удовлетворяет в семейной жизни — безопасность, сексуальность и творчество. Что нас ждет в будущем — сказать трудно. Уже нет такой материальной зависимости супругов друг от друга. Собственно, почему вообще появилось такое явление, как семья? Женщина не могла в одиночку выкормить детеныша. Сейчас может», — подытожила эксперт.

Ранее Людмила Суздальцева рассказала в беседе с Федеральным агентством новостей, как не испортить отношения с ребенком, контролируя его соцсети.