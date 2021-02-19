Финские СМИ оценили перспективы отношений Хельсинки и Москвы

Хельсинки, 19 февраля. Финское издание Hufvudstadsbladet (HBL) прокомментировало перспективы отношений с Россией.

Как считают журналисты, в отношениях с Москвой стоит надеяться, что разногласия России и ЕС не скажутся на экономической связи с Хельсинки. Когда речь заходит о понимании России, Финляндия является самой невежественной страной, указывают авторы материала.

Озвученный в 1974 году тезис, что экспертов по России нет, а есть только разные степени невежества, актуален до сих пор. Журналисты назвали ошибкой слова главы МИД Финляндии Пекка Хаависто, что страна является частью ЕС. Такую позицию не стоило озвучивать во время визита в Москву на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, уверены они.

«Для России ЕС — это важный торговый партнер, как и Россия — для Финляндии», — пишут авторы статьи.

Журналисты отмечают, что финский экспорт на восток в 2020 году сократился на одну пятую, это произошло из-за проблем в российской экономике на фоне коронавируса. Брюссель от Москвы находится дальше, чем Москва — от Хельсинки, поэтому России и Финляндии нужно держать открытыми для связи все каналы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда никогда «не дружила» с каким-либо государством против третьей страны.