Таллахасси, 19 февраля. Две американки из штата Флорида 34 и 44 лет специально оделись так, чтобы выглядеть старушками. Их целью было получение второй дозы вакцины от коронавируса.

История произошла в округе Оранж, о ней рассказал местным журналистам сотрудник управления штата по здравоохранению. Медицинские специалисты заподозрили неладное. «Пожилые дамы» вели себя несколько странно. У них были специальные карты для вакцинации. Однако вдруг появились сложности с водительскими правами и удостоверением личности.

В результате лжебабушкам вторую прививку делать отказали. До сих пор остается непонятным, как молодым женщинам удалось провести медиков в свое первое посещение прививочного пункта.

США ждет крах в борьбе с коронавирусной инфекцией без поддержки России и Китая. Так считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.