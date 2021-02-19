Киев намерен вступить в ЕС до 2030 года. События дня. ФАН-ТВ

Украина планирует вступить в ЕС «до конца десятилетия»
Вопрос вступления Незалежной в Евросоюз должен решиться до конца текущего десятилетия. Такие наполеоновские проекты обсуждали на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции. Участники пришли к выводу, что членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим — это вопрос времени. А сделать сказку былью нужно кровь из носу до 2030 года. Пока же Киев озабочен выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и внедрением на рынки большой европейской семьи, в том числе и на цифровой. Среди амбициозных целей на ближайшее время — получение полноправного членства в НАТО. Для исполнения этой заветной мечты российскому соседу необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий и консенсусное решение всех стран-участниц. В 2014 году Верховная рада отказалась от внеблокового статуса в Североатлантическом альянсе, а затем закрепила в украинской конституции стремление вступить в Евросоюз и НАТО в качестве основных целей внешней политики.
Число жертв пожара в Кирове возросло до пяти
Число жертв пожара в Кирове возросло до пяти. В огне погибли четверо детей от года до шести и 47-летняя женщина. Деревянный дом на четыре квартиры по улице Бородулина вспыхнул минувшей ночью, как щепка. В борьбе с огнем были задействованы 43 спасателя и 11 единиц спецтехники. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На место трагедии выехали следователи и криминалисты. Руководитель Следкома по Кировской области Андрей Виноградов взял ход расследования под личный контроль. Специалисты в ближайшее время также дадут оценку действиям сотрудников органов опеки и управляющей компании, которая обслуживает этот дом. В пресс-службе прокуратуры Кировской области сообщили, что тринадцать его жильцов эвакуированы, их временно разместили в одной из городских гостиниц.
Снегопад оставил тысячи греков без света и воды
В Греции все есть: теперь даже снег. Страна разгребает последствия циклона «Медея». Мощный снегопад и морозы под минус 20 стали причиной коммунальных катаклизмов. Ураганный ветер повалил десятки деревьев и оборвал провода. Несколько тысяч домов в Афинах остались без света и воды. Акрополь накрыло «с головой». Из-за непогоды нарушился порядок смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата. Дороги греческой столицы сковали пробки, несмотря на то, что коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности. Из-за перебоев в работе транспорта по всей стране пришлось даже частично прервать массовую вакцинацию населения от COVID-19. Такого снегопада давно не помнят здешние места: точнее, 40 лет. Об это заявил на брифинге пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис.
«К сожалению, многим нашим соотечественникам пришлось нелегко. Мы полностью понимаем трудности, с которыми они столкнулись, и нашим главным приоритетом, как ранее заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис своей парламентской группе «Новая демократия», было не допустить гибели людей и тех, кто оказался в ловушке на дорогах, а также поддерживать связь и снабжение деревень», — сказал пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис.