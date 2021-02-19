Киев намерен вступить в ЕС до 2030 года. События дня. ФАН-ТВ

Украина планирует вступить в ЕС «до конца десятилетия» Вопрос вступления Незалежной в Евросоюз должен решиться до конца текущего десятилетия. Такие наполеоновские проекты обсуждали на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции. Участники пришли к выводу, что членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим — это вопрос времени. А сделать сказку былью нужно кровь из носу до 2030 года. Пока же Киев озабочен выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и внедрением на рынки большой европейской семьи, в том числе и на цифровой. Среди амбициозных целей на ближайшее время — получение полноправного членства в НАТО. Для исполнения этой заветной мечты российскому соседу необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий и консенсусное решение всех стран-участниц. В 2014 году Верховная рада отказалась от внеблокового статуса в Североатлантическом альянсе, а затем закрепила в украинской конституции стремление вступить в Евросоюз и НАТО в качестве основных целей внешней политики.

Число жертв пожара в Кирове возросло до пяти Число жертв пожара в Кирове возросло до пяти. В огне погибли четверо детей от года до шести и 47-летняя женщина. Деревянный дом на четыре квартиры по улице Бородулина вспыхнул минувшей ночью, как щепка. В борьбе с огнем были задействованы 43 спасателя и 11 единиц спецтехники. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На место трагедии выехали следователи и криминалисты. Руководитель Следкома по Кировской области Андрей Виноградов взял ход расследования под личный контроль. Специалисты в ближайшее время также дадут оценку действиям сотрудников органов опеки и управляющей компании, которая обслуживает этот дом. В пресс-службе прокуратуры Кировской области сообщили, что тринадцать его жильцов эвакуированы, их временно разместили в одной из городских гостиниц.